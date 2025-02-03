關稅戰衝擊下 這兩檔主題型ETF長線仍可望受惠

2025年初Deepseek橫空出世、美國總統川普隨即祭出關稅戰，成為資本市場兩隻最大黑天鵝，但隨著創新應用陸續出現，AI產業發展可望持續熱絡，且根據經濟合作暨發展組織（OECD）領先指標，七大工業國（G7）景氣可望持續復甦，包含工業、車用與民生消費等低基期產業也存在復甦契機，短期雖有關稅戰利空，長期而言半導體產業仍可望向上。中信關鍵半導體（00891）與中信小資高價30（00894）公告第一階段分配評價結果，00891每單位配0.41元，年化配息率約9.1%；00894每單位配0.55元，年化配息率約10.8%；除息交易日皆為2月18日，2月17日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為3月17日。投資人可透過這兩檔主題型ETF參與AI投資熱潮，並掌握半導體產業成長機會。

國內首檔落實季配息機制的中信關鍵半導體（00891），是規模最大、受益人數最多的台股半導體ETF；而中信小資高價30（00894）則是全台股市場中唯一使用高股價作為選股範圍的ETF，其中「千金股」成分股比重高達3成 ，也是市場第一，成為許多小資族以低成本買進高價股的選擇。

中國信託投信表示，根據工研院最新預估，2025年台灣半導體產值將衝上新台幣6.17兆元，年成長率達16.5%。其中晶圓製造業預期有20.1%的強勁成長，IC設計業及封測業也分別可望成長10.2%及12.7%。這樣的成長動能主要來自於三大因素。

首先，隨著AI應用日益普及，AI基礎建設可望持續擴張，包含微軟、亞馬遜等四大雲端服務商已宣布上調資本支出，展現對AI發展的堅定投資決心；其次是傳統需求可望復甦，工業及車用領域的庫存調整接近尾聲，加上AI新功能可能帶動消費性電子換機潮；第三是產業基本面轉佳，國際半導體產業協會（SEMI）已預測，至2030年前，AI半導體市場將維持24%的年複合成長率，三大利多驅動半導體產業正向發展。

中國信託投信基金經理人張圭慧表示，外資於去年12月轉在台股上市市場轉為買超新台幣457億元，其中半導體產業買超達1,187億元，顯示國際投資人對台灣半導體產業的信心。此外，國發會公布的11月景氣對策信號分數上升至34分，反映在AI應用需求帶動下，產業景氣正逐步好轉。美國總統川普近期雖宣布對加拿大、墨西哥以及中國大陸加徵關稅，影響AI伺服器電源供應大廠台達電（2308）、伺服器製造商廣達（2382）、鴻海（2317）等00894成分股，但包含台達電等業者已表示，客戶為避免營運風險、優化AI伺服器設計工作，仍會傾向攜手可靠度較高的供應商，關稅對利潤造成的影響雖待觀察，但公司也會滾動調整供應鏈布局，以因應市況變化。顯示長線而言，相關企業的營運展望仍正向。

張圭慧補充，雖然去年部分半導體領域需求仍偏緩，但在AI應用持續擴展，加上工業、車用等領域需求可望在今年復甦的推動下，現階段即可開始布局相關ETF，以充分掌握產業成長契機。投資人宜密切關注中國大陸擴大刺激政策等潛在利多因素，據以判斷最佳進場時點。此時選擇前景相對明朗的半導體主題ETF，除可分散風險，亦可掌握最有潛力的投資機會。 雲端服務巨頭資本支出持續擴張。（資料來源 : SEMI、公司資料、高盛、Bloomberg、中國信託投信整理，2025/1。）

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