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長天期債券ETF逆勢揚 具備抵禦市場黑天鵝特性成資金避風港

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

春節期間美國總統川普祭出關稅戰，台股開紅盤面臨補跌壓力，台指期收盤跌逾千點，跌幅4.64%，半導體股成重災區，但長天期債券ETF異軍突起，逆勢走強。中國信託投信表示，美國聯準會日前召開FOMC，宣布維持利率不變，10年期公債殖利率不升反降，頗有「利空出盡」意味。

隨著資本市場因關稅戰帶來的不確定性升溫，長天期美債與投等債ETF可望成為資金避風港。中信優息投資級債（00948B）與中信美國公債20年（00795B）公告第一階段分配評價結果，00948B每單位配息0.045元，年畫配息率約5%；00795B每單位配息0.38元，年化配息率約5.2%；除息交易日同為2月18日， 2月17日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為3月17日。投資人可趁殖利率仍處高檔時逢低布局，透過長短債、股債混搭的槓鈴策略，抵禦近期資本市場震盪風險。

中信優息投資級債（00948B）經理人呂紹儀指出，美國聯準會日前宣布維持基準利率目標區間在4.25%至4.50%不變，符合市場預期。但鮑爾在這次會後聲明的措辭有兩項更動，第一是刪去「失業率已經上升」，顯示對就業的顧慮減輕；第二是刪去「通膨朝向2%目標趨近已有所進展」，顯示對通膨走向關注加深。

呂紹儀指出，鮑爾在會後記者會上強調，聯準會當前政策立場已較以前寬鬆得多，且美國經濟和就業市場依然強勁，因此聯準會並不急於調整貨幣政策。若市場軟著陸信心持續轉強，利差或具下探空間，意味債價可望反彈。此外，近期市場因川普強勢推行關稅政策，憂心對通膨可能造成負面影響，亦可能使游資暫時離開股市轉向債市，包含短天期債券，都可望成為資金避風港。

中信美國公債20年（00795B）經理人張瓈尹說，聯準會自去(2024)年9月降息後，10年期美債殖利率卻從3.6%逆勢上揚至4.8%，主因是期間溢酬的上升（指對未來景氣、通膨、債務，和貨幣政策的不確定性，投資者持有長期債券所要求的補償），以及聯準會降息次數減少的重新評價。在利率已大彈約120個基本點後，相關利空已經充分反映，因此聯準會此次宣布利率不變，10年期公債殖利率反而下滑。隨著聯準會謹慎降息，債市也會回歸基本面，在降息循環尚未結束、股市波動劇烈之際，投資人可伺機布局投等債ETF與長天期美債ETF，發揮進可攻、退可守的效果。

美國公債殖利率變化（資料來源：Bloomberg、中國信託投信整理，2025/2/3）
美國公債殖利率變化（資料來源：Bloomberg、中國信託投信整理，2025/2/3）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國公債 美國聯準會

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