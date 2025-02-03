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再陪你享受台股財富成長 0050迎接新時代調降費用率

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

元大台灣50ETF（0050）為台灣首檔國民ETF，ETF規模約4,500億元為最大境內基金，農曆春節前已公告，依規模成長調降經理費率與保管費率，除回應主管機關與投資民眾期待之外，也寄望降低費用率提升國民自主理財，更期待吸引國內外資金買進且長期持有，再一起享受台股帶來的財富成長。

0050這次調降經理費率最低至0.05%、保管費最低至0.025%，為追蹤臺灣50指數經理費、保管費最低的ETF。0050成立以來忠實反映台股企業獲利成長，截至2024年年底累積含息報酬為957%，換算年化報酬率11.8%，約6.2年就能為投入本金翻倍，長期獲民眾青睞。

0050降低費用率有利普惠金融，更能吸引資金湧進。0050調降經理費率除先降至0.15%，並針對規模超過1,000億至5,000億部分，再降至0.10%，未來規模成長至5,000億至1兆、1兆元以上還會調降，更有利長期投資放大複利效果。

0050降低費用率後，長期存股更有利。巴菲特曾說：「人生就像雪球，重要的是要找到溼的雪和一道長長的山坡，自己必須是那團溼雪，最好邊走邊加上更多的雪。」這句話同樣詮釋投資成功的核心，就是選好標的、持續投入。

0050也肩負引領市場成長與均衡發展的重要責任，台股ETF受益人數至2024年底達1,061萬人，高股息ETF占72%，市值型ETF占比約28%；但市值型ETF扣款金額在去(2024)年12月超越高股息ETF。在ETF市場持續壯大後，市值型ETF進行優化費用率為國際趨勢，吸引資金回流台股利基，0050降費用率具指標性意義。

法人提供數據，近20年台灣的通膨率約為每年2.1%，定存利率、儲蓄險利率約2%-4%，而最簡單投資0050年化報酬率是11%。簡單買進就能參與台股成長，不再擔心沒有投資輸在起跑點。建議距離退休時間長達30至40年的年輕小資族，或是為孩子建立長期投資規劃的父母，可優先考慮市值型ETF追求資本利得潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF

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