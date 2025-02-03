00731季配0.593元 單季配息率0.89%、年化配息率約3.5%

早上，我看了一下盤，高股息跌得還好，所以，不動留著領股息就好，因為之前已經緩跌一陣子了。倒是今天市值型ETF，因為台積電（2330）有相當的跌幅，0050及006208都有4~5%的跌幅，而正2都有8~9%的跌幅。

2025-02-03 11:32