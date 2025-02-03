快訊

損人不利己？川普關稅戰，對美國經濟衝擊預估

大S猝逝…汪小菲抵台雙眼紅腫 見媒體90度鞠躬：她永遠是家人

00731季配0.593元 單季配息率0.89%、年化配息率約3.5%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

規模成長至46.8億元的復華富時高息低波（00731）季配息金額公布。根據復華投信官網收益分配期前公告，00731每受益權單位預估配發0.593元。以2月3日收盤價66.45元計算，單季配息率約0.89%，年化配息率約3.5%。

復華投信官網配息公告顯示，復華富時高息低波ETF除息日訂於2月19日，投資人若想參與該次配息，最晚須2月18日前持有或買進，並於3月18日領息。至於每受益權單位實際配發金額及組成項目與占比資訊，將於2月17日公布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及復華投信網站。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息

延伸閱讀

00929 2月配息金額維持0.05元 年化配息率約3.3%

00878預估配息0.5元…最後買進日為19號！挺過空頭適合作為投資避風港

00929存股族想長期持有！網卻勸退反推00935、00881

00919晉升第3檔百萬國民ETF！想價差股息雙收 28.8元以下甜甜價快買進

相關新聞

00878預估配息0.5元…最後買進日為19號！挺過空頭適合作為投資避風港

台股今日金蛇年首日開張，因封關期間美股下跌影響，以22694點收盤，下跌830點。國泰投信旗下「國民ETF」00878及「國泰10Y+金融債ETF（00933B）」已發布最新配息資訊公告。

小孩紅包千萬別買高股息「浪費資金」！股魚3原因：始終如一開盤買進市值型ETF

股市開盤重挫超過900點，但這並不影響我每年要做的事情，很多爸媽會問:要怎麼幫小孩存壓歲錢？

0050及006208都有4至5％跌幅…貪婪了嗎？泰北哥：市值型多少可以收一點

早上，我看了一下盤，高股息跌得還好，所以，不動留著領股息就好，因為之前已經緩跌一陣子了。倒是今天市值型ETF，因為台積電（2330）有相當的跌幅，0050及006208都有4~5%的跌幅，而正2都有8~9%的跌幅。

關稅戰衝擊下 這兩檔主題型ETF長線仍可望受惠

2025年初Deepseek橫空出世、美國總統川普隨即祭出關稅戰，成為資本市場兩隻最大黑天鵝，但隨著創新應用陸續出現，A...

長天期債券ETF逆勢揚 具備抵禦市場黑天鵝特性成資金避風港

春節期間美國總統川普祭出關稅戰，台股開紅盤面臨補跌壓力，台指期收盤跌逾千點，跌幅4.64%，半導體股成重災區，但長天期債...

救命…開工台股狂殺千點！00878下午將公布配息數字「快加碼」

開工不開心？台股今日開盤大跌近千點，加權指數回測半年線，盤中來到22502.20點，PTT網友一片哀嚎「救命啊」、「殺爛了」，另也有人淡定說要「抄底」、「跌太少，沒什麼好撿的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。