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20萬獎金買台積電或006208？網卻1原因勸：投資0050更賺

聯合新聞網／ 綜合報導
網友規劃將尾牙獎金投入股市。記者許正宏／攝影
網友規劃將尾牙獎金投入股市。記者許正宏／攝影

不少公司行號會舉辦尾牙及抽獎活動，以慰勞員工一年來的辛勞，有網友幸運抽中大獎，他手上共有約20萬的閒錢，並打算投入股市，不過卻遲遲無法決定要投資台積電、006208或00723，他也猶豫該一次投入或分批買進。對此有人建議他一次買進0050，有閒錢後再陸續買進零股，更直言「現在年輕人沒有在買006208了，因為0050內扣改的比006208低了」。

一名網友論壇Dcard發文，表示自己在公司尾牙活動中幸運抽中現金大獎，加上年終獎金，目前手上共有20萬元閒錢，考慮將這筆資金投入股市，進一步強化投資部位。然而，面對多種投資選擇，他陷入兩難，於是向其他投資人請益，詢問最適合的策略。

該網友透露，目前已存有一年半的緊急預備金，並且每月固定投資ETF與個股，現階段的投資組合包含006208與00713兩檔ETF，分別以每月1萬元與5千元的方式定期定額買進，同時利用每月剩餘的1,000至3,000元閒錢購買台積電零股，目前累積持有137股，均價落在958元。

面對這筆突如其來的額外資金，他提出四種投資方案，包括分批買進台積電、增加ETF定期定額的金額，或是直接一次性投入單一標的。他原先較傾向將20萬元分成12個月，每月投入1萬元買進台積電，確保資金穩定投入市場，但又擔心資金閒置太久，錯失短期行情。此外，父母建議他直接將資金全數投入台積電，而他個人則認為一次性投入006208可能較為穩健，因為市值型ETF的風險較為分散，波動性也相對較小。

該網友的提問引起許多投資人的熱烈討論，不少人建議他考量市場風險，避免一次性投入，以分批進場的方式降低成本波動，確保長期投資的穩定性。然而，也有網友認為台積電作為台股權值股龍頭，長期持有仍具成長潛力，單筆投入可望獲得更高報酬。此外，也有投資人提醒應衡量個人風險承受能力，若對市場波動較為敏感，ETF的確是較為穩健的選擇。

其他人紛紛留言「20萬All in 0050，後續閒錢陸續買零股，現在年輕人沒有在買006208了，因為元大一兩個禮拜前已經官宣0050內扣改的比006208低了」、「買6208你會虧死」。原PO最終決定10萬元買進0050，未來將原先投資006208的資金改為買進0050，以拉高持股，剩餘10萬元則留在定存作為緊急預備金。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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