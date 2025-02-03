波動度較個股來得低 台股大跌可逢低布局ETF

農曆年假期間，中國大陸AI新創公司DeepSeek推出低成本AI模型，對於以高端晶片為主的半導體業構成直接挑戰，促使費城半導體指數大跌，連帶拖累台積電ADR過年期間累積-4.3%，法人表示，台股基金或ETF透過專業經理人與選股機制篩選來降低選股的不確定性，可考慮在股市出現估值調整時逢低加碼。

群益投信表示，農曆年後台股盤勢重點應該要思考以商人性格/交易主義為主/美國領先的川普，與政府效率委員會的強勢主導性格馬斯克，他們的喊話與一上任就陸續推出的政策，皆將牽動台股年後盤勢。

不過參考大盤近10年行情，農曆年後多有一波漲勢，在新春開紅盤當天，上漲機率80%，平均漲幅1.03%，而開紅盤一週，上漲機率90%，但平均漲幅擴大至2.1%，若時間再拉長，至開紅盤後一個月、兩個月，上漲機率都有80%，平均漲幅都有3%以上。

台股在農曆年後資金歸隊意願提升，量能可望進一步增溫，台股基金或ETF透過專業經理人與選股機制篩選來降低選股的不確定性，也有助分散投資風險，掌握台股不同產業的投資契機。大盤來到波段高點，接下來的操作難度將更高，現階段類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，建議不妨以台股基金或台股ETF來介入布局。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股現階段處於相對高檔，建議投資人可以善用「定期定額」以及「逢低加碼」策略。若遇到大盤震盪，要把握估值調整所帶來的投資機會，可考慮在股市出現估值調整時逢低加碼，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本，以台股而言，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。

群益葛萊美基金經理人柯鴻旼指出，高評價的科技股受到公債殖利率上揚影響而修正，科技股波動震盪仍處於進行式，選股不選市為重心，唯一布局考量就是新產品/新應用/新管理階層的族群。在AI 需求及內需穩定的扶持下，台灣景氣仍在擴張軌道，目前市場預估台灣企業獲利2025年增約16%雙位數增長為經濟底氣，考量台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。