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永豐ETF 00907、00958B將除息 2月21日最後買進日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

川普2.0影響全球，美元近期出現回調下跌，歐股、中國A50指數、債券則呈現上漲走勢。永豐投信基金經理人林永祥指出，相比川普第一任時期直接強硬實施加徵關稅，現今川普政府先調查再實施的做法暫時讓市場鬆了一口氣；然而川普提到解決歐元區貿易不平衡的措施可能包括「加徵關稅或讓歐洲購買更多美國的石油及天然氣」，這讓市場對加徵關稅的擔憂持續存在。

永豐投信基金經理人林永祥表示，對美國2025年的整體經濟表現抱持樂觀看法，美國上市企業的總市值有望突破70兆美元，預測美股全年有不錯的表現。觀察台股通常與美股連動，永豐優息存股ETF（00907）追蹤特選臺灣優選入息存股指數，只挑選近三年每股盈餘為正並且連續三年發放現金股利的賺錢企業。前十大成分股中超過一半是金融業，還有航空、海運等不同產業的獲利優等生，00907是台股目前唯一金融+傳產ETF，適合投資人買進及長期持有。

永豐投信發布兩檔ETF最新期前配息公告，分別為永豐優息存股ETF、永豐ESG銀行債15+ ETF（00958B）均在2月24日進行除息，2月21日為最後買進日，並在3月20日發放配息，投資人可上永豐投信官網查詢ETF配息公告。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 存股 川普

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