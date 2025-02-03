街口投信：黃豆ETF搭配短期消息面 採動態波段操作

2025金蛇年首月，美國農業部發布下調2024/25年度黃豆期末庫存與南美降雨不足阻礙巴西黃豆播種進度等利多因素，黃豆市場擺脫去(2024)年下跌趨勢，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨2025年3月合約漲幅達3.12%。

依據美國商品期貨交易委員會CFTC數據顯示，截至1月28日，黃豆期貨非商業投資人的留倉淨部位已自1月第一周的淨空單5萬口翻正為淨多單3萬1千餘口(更較上個月底增加10萬口多單)。

Total Farm Marketing 高級市場顧問 Naomi Blohm 表示，儘管美國自2月1日起對加拿大和墨西哥徵收25%關稅的計劃，這對穀物造成壓力，但貿易戰/關稅可能是短期內主要的負面因素；街口投信表示，投資人仍持續留意氣候對於南美洲黃豆生產區的實質影響力給予支撐，搭配短期消息面露出，動態波段操作。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。