快訊

國道1號嚴重塞車！轎車自撞護欄 2人拋飛車外1人雙腿均斷

大S猝逝…疾管署緊急說明流感趨勢 估「2原因」春節後疫情升

撐不住！壽司郎「2品項」每盤漲20元 漲幅最高逾3成

街口投信：黃豆ETF搭配短期消息面 採動態波段操作

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2025金蛇年首月，美國農業部發布下調2024/25年度黃豆期末庫存與南美降雨不足阻礙巴西黃豆播種進度等利多因素，黃豆市場擺脫去(2024)年下跌趨勢，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨2025年3月合約漲幅達3.12%。

依據美國商品期貨交易委員會CFTC數據顯示，截至1月28日，黃豆期貨非商業投資人的留倉淨部位已自1月第一周的淨空單5萬口翻正為淨多單3萬1千餘口(更較上個月底增加10萬口多單)。

Total Farm Marketing 高級市場顧問 Naomi Blohm 表示，儘管美國自2月1日起對加拿大和墨西哥徵收25%關稅的計劃，這對穀物造成壓力，但貿易戰/關稅可能是短期內主要的負面因素；街口投信表示，投資人仍持續留意氣候對於南美洲黃豆生產區的實質影響力給予支撐，搭配短期消息面露出，動態波段操作。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

期貨交易 黃豆

延伸閱讀

不滿川普徵關稅 NBA暴龍球迷賽前噓爆美國國歌

損人不利己？川普的關稅貿易戰，對美國經濟衝擊預估

學者：美加徵10%關稅 對中國影響不大 但揭貿易戰序幕

關稅、反詐騙問題多 盼賴政府應顧民生

相關新聞

00878預估配息0.5元…最後買進日為19號！挺過空頭適合作為投資避風港

台股今日金蛇年首日開張，因封關期間美股下跌影響，以22694點收盤，下跌830點。國泰投信旗下「國民ETF」00878及「國泰10Y+金融債ETF（00933B）」已發布最新配息資訊公告。

小孩紅包千萬別買高股息「浪費資金」！股魚3原因：始終如一開盤買進市值型ETF

股市開盤重挫超過900點，但這並不影響我每年要做的事情，很多爸媽會問:要怎麼幫小孩存壓歲錢？

0050及006208都有4至5％跌幅…貪婪了嗎？泰北哥：市值型多少可以收一點

早上，我看了一下盤，高股息跌得還好，所以，不動留著領股息就好，因為之前已經緩跌一陣子了。倒是今天市值型ETF，因為台積電（2330）有相當的跌幅，0050及006208都有4~5%的跌幅，而正2都有8~9%的跌幅。

救命…開工台股狂殺千點！00878下午將公布配息數字「快加碼」

開工不開心？台股今日開盤大跌近千點，加權指數回測半年線，盤中來到22502.20點，PTT網友一片哀嚎「救命啊」、「殺爛了」，另也有人淡定說要「抄底」、「跌太少，沒什麼好撿的」。

非00919…00918才是2024年配息之王！ 專家：00915產業配置挺特別的

沒有在開玩笑，這是我有史以來看過殖利率最高的一檔ETF，恭喜00918成功拿下第一名的寶座。

0050調降費用率對投資人是好事！ 達人：006208或其他市值型ETF想保有優勢就必須要跟上

0050調降保管費用，調降之前0050經理費為0.32％，006208為0.15％；光是經理費用就差了將近一半，保管費用兩檔差不多都是0.35％。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。