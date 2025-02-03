快訊

國道1號嚴重塞車！轎車自撞護欄 2人拋飛車外1人雙腿均斷

大S猝逝…疾管署緊急說明流感趨勢 估「2原因」春節後疫情升

撐不住！壽司郎「2品項」每盤漲20元 漲幅最高逾3成

聽新聞
0:00 / 0:00

00878預估配息0.5元…最後買進日為19號！挺過空頭適合作為投資避風港

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

台股今日金蛇年首日開張，因封關期間美股下跌影響，以22694點收盤，下跌830點。國泰投信旗下「國民ETF」00878及「國泰10Y+金融債ETF（00933B）」已發布最新配息資訊公告。

觀察00878，2024年第一季配息0.4元、第二季配息0.51元、第三季0.55元、第四季0.55元。2025年第一季配息金額，雖相比2024第四季略降0.05元，但相較去年同期，本季配息還比較高，應可穩住人心，目前台股EPS也就5-6%，00878此次的息率還能維持在9%左右，算是高股息中的資優生了。

00878公告0.5元，2/3收盤價22.15元，年化配息率9%

00933B公告0.082元，2/3收盤價16.91元，年化配息率5.8%

國泰投信表示，看好台股2025年多頭正向不變，但預估上半年將受到川普上任新政陸續推出影響，訴求安心投資的投資大眾，建議透過高股息ETF及金融債ETF，作為資產配置的低波動核心部位，提醒投資人，本次00878和00933B除息日為2月20日，最後申購日為2月19日。

國泰投信投資長鄭立誠表示，台灣春節期間，中國AI新創公司推出的DeepSeek撼動各國，最大特色是與OpenAI選擇的封閉模型不同，DeepSeek採用開源模型，代表AI不再只有科技巨頭才付得起！有機會促進技術共享以及加速技術的發展，讓各國包括民間企業及個人都可望用更低成本的解決方案發展AI，因此重挫半導體龍頭輝達股價，目前市場仍在消化這波訊息，但微軟執行長Satya Nadella公開表示，AI使用將成為永遠不夠用的產品；英特爾前執行長Pat Gelsinger也認為，成本降低更有助於擴大市場規模，人工智慧技術將更加普及化，顯見未來商機更大，台灣半導體產業大有可為。

國泰永續高股息（00878）經理人游日傑提到，2025年全球市場在川普上任後風雲莫測，雖目前上任不到一個月，多項「有感」政令包括終止多元性別、退出世界衛生組織、退出巴黎氣候協定等，引起民意分歧，2月更要正式對加拿大、墨西哥提高關稅，亞洲國家同樣繃緊神經，美股及各地重要市場應還會有波動，反觀台灣市場，半導體供需火熱，金融業獲利穩定，以00878來說，選股注重產業分散性、企業長期獲利能力、近4季的EPS等，且已成立超過4年之久，挺過2022年的台股空頭，更積累了多年的台股成長動能，適合作為這波風暴中的投資避風港。

債市部分，國泰10Y+金融債ETF（00933B）經理人鍾郁婕表示，美國聯準會(FED)上週一月底會議後，考量美國經濟強勁，決議利率按兵不動，聯邦基準利率維持在4.25-4.5%，未來需關注川普新政的下一步舉措，建議投資人慎選高信評優質債券，違約風險低且殖利率仍在高點，00933B主要持有國際大型金融巨頭，是台灣市場中首檔月配型及有收益平準金機制的債券ETF，掛牌僅一年多，基金規模已有新台幣780多億元，深受市場青睞，近期股價稍有拉回，宜分批佈局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 00933B國泰10Y+金融債ETF

延伸閱讀

擁1張0056、3張00878該再買？網反勸投006208：績效贏20%

瑞銀看淡台股 給「減碼」評等…點將八檔潛力個股

上班第一天若下跌幾百點要撿便宜嗎？老牛：川普2.0時代建議用價值投資

救命…開工台股狂殺千點！00878下午將公布配息數字「快加碼」

相關新聞

00878預估配息0.5元…最後買進日為19號！挺過空頭適合作為投資避風港

台股今日金蛇年首日開張，因封關期間美股下跌影響，以22694點收盤，下跌830點。國泰投信旗下「國民ETF」00878及「國泰10Y+金融債ETF（00933B）」已發布最新配息資訊公告。

小孩紅包千萬別買高股息「浪費資金」！股魚3原因：始終如一開盤買進市值型ETF

股市開盤重挫超過900點，但這並不影響我每年要做的事情，很多爸媽會問:要怎麼幫小孩存壓歲錢？

0050及006208都有4至5％跌幅…貪婪了嗎？泰北哥：市值型多少可以收一點

早上，我看了一下盤，高股息跌得還好，所以，不動留著領股息就好，因為之前已經緩跌一陣子了。倒是今天市值型ETF，因為台積電（2330）有相當的跌幅，0050及006208都有4~5%的跌幅，而正2都有8~9%的跌幅。

救命…開工台股狂殺千點！00878下午將公布配息數字「快加碼」

開工不開心？台股今日開盤大跌近千點，加權指數回測半年線，盤中來到22502.20點，PTT網友一片哀嚎「救命啊」、「殺爛了」，另也有人淡定說要「抄底」、「跌太少，沒什麼好撿的」。

非00919…00918才是2024年配息之王！ 專家：00915產業配置挺特別的

沒有在開玩笑，這是我有史以來看過殖利率最高的一檔ETF，恭喜00918成功拿下第一名的寶座。

0050調降費用率對投資人是好事！ 達人：006208或其他市值型ETF想保有優勢就必須要跟上

0050調降保管費用，調降之前0050經理費為0.32％，006208為0.15％；光是經理費用就差了將近一半，保管費用兩檔差不多都是0.35％。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。