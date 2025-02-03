小孩紅包千萬別買高股息「浪費資金」！股魚3原因：始終如一開盤買進市值型ETF
開市第一天最重要的事情，把小孩紅包存進股市裡
股市開盤重挫超過900點，但這並不影響我每年要做的事情，很多爸媽會問:要怎麼幫小孩存壓歲錢？
很簡單的步驟
1.開銀行戶
2.開證券戶
3.設定線上交易
4.買進市值型ETF
5.每年的壓歲錢領到就重覆步驟四
千萬不要幫小孩子買高股息，這是妥妥的浪費資金，小孩子絕對是最適合買市值型的年紀，原因很簡單，我每年都在講這件事。
原因一：小孩子有的是時間
原因二：小孩子不會主動看盤
原因三：壓歲錢是妥妥的閒錢
小孩子買市值型產品，完美適用長期投資的情境條件。
我沒說高股息不好，高股息適合有現金流需求的人；例如我本人也配置不少高股息部位，難道我不知道市值型有多棒嗎？
我知道啊！但現實上現金流對我是硬需求，自然會做資金的配息來對應日常所需。
不同年齡層不同需求不同配置邏輯，給小孩子的選擇，我始終如一，就是開盤就買進「市值型ETF」。
那市值型有那些選擇呢？我幫各位列出如下
0050 元大台灣50
006208 富邦台50
00850 元大ESG永續
00692 富邦公司治理
00905 FT台灣SAMRT
00912 中信台灣智慧50
00921 兆豐龍頭等權重
00922 國泰台灣領袖50
00923 群益台灣ESG低碳50
006203 元大MSCI 台灣
006204 永豐台灣加權
挑個喜歡的布局就行囉！
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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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