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小孩紅包千萬別買高股息「浪費資金」！股魚3原因：始終如一開盤買進市值型ETF

聯合新聞網／ 股魚
台股示意圖。記者林伯東／攝影
台股示意圖。記者林伯東／攝影

開市第一天最重要的事情，把小孩紅包存進股市裡

股市開盤重挫超過900點，但這並不影響我每年要做的事情，很多爸媽會問:要怎麼幫小孩存壓歲錢？

很簡單的步驟

1.開銀行戶

2.開證券戶

3.設定線上交易

4.買進市值型ETF

5.每年的壓歲錢領到就重覆步驟四

千萬不要幫小孩子買高股息，這是妥妥的浪費資金，小孩子絕對是最適合買市值型的年紀，原因很簡單，我每年都在講這件事。

原因一：小孩子有的是時間

原因二：小孩子不會主動看盤

原因三：壓歲錢是妥妥的閒錢

小孩子買市值型產品，完美適用長期投資的情境條件。

我沒說高股息不好，高股息適合有現金流需求的人；例如我本人也配置不少高股息部位，難道我不知道市值型有多棒嗎？

我知道啊！但現實上現金流對我是硬需求，自然會做資金的配息來對應日常所需。

不同年齡層不同需求不同配置邏輯，給小孩子的選擇，我始終如一，就是開盤就買進「市值型ETF」。

那市值型有那些選擇呢？我幫各位列出如下

0050 元大台灣50

006208 富邦台50

00850 元大ESG永續

00692 富邦公司治理

00905 FT台灣SAMRT

00912 中信台灣智慧50

00921 兆豐龍頭等權重

00922 國泰台灣領袖50

00923 群益台灣ESG低碳50

006203 元大MSCI 台灣

006204 永豐台灣加權

挑個喜歡的布局就行囉！

◎本文內容已獲股魚授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006203元大MSCI台灣 006204永豐臺灣加權 006208富邦台50 00850元大臺灣ESG永續 00905FT臺灣Smart 00912中信臺灣智慧50 00921兆豐龍頭等權重 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00923群益台灣ESG低碳50

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