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0050及006208都有4至5％跌幅…貪婪了嗎？泰北哥：市值型多少可以收一點

聯合新聞網／ 泰北哥聊財經
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

今天你貪婪了嗎？

常常聽到大家傳頌的一句話，別人恐懼我貪婪！應該都知道誰說的。

年節期間因DeepSeek事件導致輝達大跌，也就把台積電也拉下水了，雖說此次下跌還有其他因素，例如：川普的關稅造成大家的恐慌！

早上，我看了一下盤，高股息跌得還好，所以，不動留著領股息就好，因為之前已經緩跌一陣子了。倒是今天市值型ETF，因為台積電（2330）有相當的跌幅，0050及006208都有4~5%的跌幅，而正2都有8~9%的跌幅。

台積電也跌得很兇，目前大概5.73%。如果有買市值型的朋友，這一些今天多少可以收一點，買不起一張，買個零股也不錯，是不是送紅包？這我不知道，要自己判斷。

一般在牛市期間，市值型大跌約在20~30%內，金融海嘯例外。最後，祝大家開工大大收一筆橫財！

◎本文內容已獲 泰北哥聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 2330台積電 ETF 市值型

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