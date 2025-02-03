救命…開工台股狂殺千點！00878下午將公布配息數字「快加碼」

開工不開心？台股今日開盤大跌近千點，加權指數回測半年線，盤中來到22502.20點，PTT網友一片哀嚎「救命啊」、「殺爛了」，另也有人淡定說要「抄底」、「跌太少，沒什麼好撿的」。存股達人表示，今日苦不堪言的股民主要是因重壓個股，但定期定額購買市值型、高股息ETF的股民反而可拉回再加碼，像是受益人數最多的00878將於今日下午公告配息金額，想參與配息的投資人可趁機投入。

台股春節封關期間，由於中國人工智慧（AI）DeepSeek出現，號稱訓練成本不到其他模型如ChatGPT、Claude等的一成，引發市場恐慌，美國標普500指數單日（1/27）就蒸發7840億美元，投資人一度擔心不再需要那麼多晶片，輝達（NVIDIA）、台積電ADR等股價重挫，所幸市場在驚嚇過後，輝達出面澄清「AI晶片需求更多」，不過DeepSeek被爆料擁有多達5萬顆被美國禁止輸入的輝達晶片，白宮及聯邦調查局對此也進行調查，是否利用新加坡等第三方國家作為「白手套」運往中國。

市場法人表示，過去一年多來市場主軸皆在AI上，投資人深信黃仁勳所說「買越多（晶片）賺越多」，且晶片供不應求，因此這波DeepSeek引來的亂流才讓市場反應如此劇烈，台股已經在春節時期「躲崩」避免大幅度震盪，今日開盤重挫只是餘波盪漾。

「對於存股族來說，跌越多反而該開心！」存股達人則表示，台股自去年以來節節升高，儘管8月初狂殺1807點，但因恐慌情緒蔓延，不少投資人不敢投入，錯失良機，今是難得一見回檔，建議投資人可逢低布局，像是受益人數最多的國泰永續高股息（00878）將於今日下午公布第一階段配息金額，今股價難得下跌，一度跌到21.72點，相較封關前的22.28元，等於憑空打97折，正是加碼好時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。