非00919…00918才是2024年配息之王！ 專家：00915產業配置挺特別的

上星期跟大家分享，00919榮獲了2024年配息之王的殊榮啊。去年一整年配了2.8元，殖利率高達11.52%。我在拍那部影片的時候，就覺得這個殖利率真的是高到非常不可思議啊。

你們知道嗎？更出乎意料的事情來囉，那部影片底下好多人在留言啊，怎麼會沒有00915和00918呢？這兩檔可是高估值ETF的配息前兩名啊。我就想說，誰？我完全不認識這兩檔ETF啊。

市面上的ETF商品琳瑯滿目，已經多到我來不及更新我的資料庫了！

更新後的表格

00918全年配息3.12元，殖利率高達13.1%

沒有在開玩笑，這是我有史以來看過殖利率最高的一檔ETF，恭喜00918成功拿下第一名的寶座。

而00915緊追在後，以11.69%的殖利率拿下了第二名

提醒大家，過去的績效並不能代表未來，殖利率的高低只是其次，能不能填息才是重點。坦白講，如果不是因為留言，我真的不知道有這兩檔ETF的存在。這裡謝謝大家的提醒，我相信應該很多人也跟我一樣，是第一次聽到這兩檔ETF對吧？

所以我們今天就一起來認識這兩檔ETF的基本資料，以及他們的優缺點比較。

凱基優選高股息30（00915）

00915所追蹤的指數大家可以留意一下，包含了上市和上櫃，也意味著它的成分股可能會包含上櫃的公司。風險報酬等級是RR4，有收益平準金，保管銀行是彰化銀行。

保管銀行的作用，這裡稍微解釋一下，若銀行不是保管銀行，而是其他銀行，每次配發股息的時候，你就會被多扣10塊錢的匯費；不是很多，就看個人在不在意。

它是季配息，分別在3、6、9、12這四個月份進行除息。從名字就知道，成分股有30檔。

大華優利高填息30（00918）

00918所追蹤的指數也是包含上市和上櫃。風險報酬等級的部分，請大家睜大眼睛來看啦，它的風險報酬等級是RR5啊，意味著這檔ETF的風險是高的。

看一下這個表格，目前我遇到的ETF只有00929是風險報酬等級RR5的，現在又多了一檔00918。

風險高也意味著報酬高，事實就是如此，要賺得比別人多，當然就要承擔比別人更高的風險。可以自己斟酌一下，看你自己適不適合這檔ETF。

雖說選股邏輯是一檔ETF的精髓，但看不懂真的沒關係，直接從成分股和產業配置去著手，就可以略知一二了。

這是00915和00918的前十大成分股，我們可以發現有幾檔股票是重複的，包括長榮航、中信金、兆豐金、聯電這些公司。大家可以看一下00918的第一大持股比重就是長榮啊，其實很多高配起的ETF都包含長榮這檔股票啊，包括00919也是。

產業配置的部分，00915挺特別的，除了00878之外，我很少看到有ETF金融保險業佔比這麼高的，甚至超越了半導體；而且大部分的ETF都會包含電腦及周邊設備業，但它的部分我好像沒有看到，00918的產業配置還蠻常見的，就不多做講解。

現在要來分享它們兩個優缺點的部分：

1.成分股包含上市和上櫃

思考一件事情，為什麼一家公司是上櫃而不是上市呢？一定是規模和財報沒有達標！如果它選到上櫃的公司當成成分股，那是不是要特別留意？上櫃的公司它的波動可能也會比較大。

2.成分股更換率高

其實更換率有點高耶，因為大部分的ETF換一到五檔就差不多了，它們把將近一半的成分股通通換掉。不敢說是好還是壞，你可以說它們在汰弱留強，也可以說它們在增加內扣費用。

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