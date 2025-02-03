0050調降費用率對投資人是好事！ 達人：006208或其他市值型ETF想保有優勢就必須要跟上

元大台灣50（0050）調降保管費用，調降之前0050經理費為0.32％，富邦台50（006208）為0.15％；光是經理費用就差了將近一半，保管費用兩檔差不多都是0.35％。

猜想0050會選擇調降經理費和保管費的原因，主要應該有感於這兩年006208規模成長太快，因現在資訊透明，投資人也是聰明，自然會做有利的選擇。

兩檔ETF都是追蹤台灣市值前50大的公司，費用有差別就會直接影響到績效。

績效就是數字，而大家只要一比較很明顯就會看得出來。

那0050想要擴大市占規模，勢必就得調降費用讓投資人有感，大家才會買單。

這樣其實對於投資人來說是好事，因為其他後面發行的市值型ETF或是006208，如果想要繼續保有優勢，就會要跟著也調降費用。

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