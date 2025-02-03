0050調降費用率對投資人是好事！ 達人：006208或其他市值型ETF想保有優勢就必須要跟上
元大台灣50（0050）調降保管費用，調降之前0050經理費為0.32％，富邦台50（006208）為0.15％；光是經理費用就差了將近一半，保管費用兩檔差不多都是0.35％。
猜想0050會選擇調降經理費和保管費的原因，主要應該有感於這兩年006208規模成長太快，因現在資訊透明，投資人也是聰明，自然會做有利的選擇。
兩檔ETF都是追蹤台灣市值前50大的公司，費用有差別就會直接影響到績效。
績效就是數字，而大家只要一比較很明顯就會看得出來。
那0050想要擴大市占規模，勢必就得調降費用讓投資人有感，大家才會買單。
這樣其實對於投資人來說是好事，因為其他後面發行的市值型ETF或是006208，如果想要繼續保有優勢，就會要跟著也調降費用。
◎本文內容已獲 財經雪倫 授權；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言