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00919怎感受「數大便是美、一利破萬法」的境界？真星華：查集保戶股權分散表

聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

某大學存股研究社團，大掃除後的休息時間，四個人圍在桌子邊玩紙牌

阿星：學姐，妳老愛講存股就是追求「數大便是美、一利破萬法」的境界

我知道領息的「一利破萬法」，每次領息時可以感受一次，若是領比前一次多，那種感覺真的很棒

可是股票張數的「數大便是美」，要怎麼感受它的威力？

小真：要感受股票張數的「數大便是美」，除了跟自己設定的目標或以前的自己比較以外，最直觀的方法是查《集保戶股權分散表》

例如00919受益人數106萬4763人，如果我有100多張就是前1萬3022人（1.22%）；200多張就是前3354人（0.31%）；400多張就是前765人（0.07%）

參考主計總處113年公布前20%家庭平均財富5133萬，要成為前20%、10%、1%的人不容易

相對之下，在00919的106萬4763人中，追求成為前1%～0.1%的人，是有機會做到的目標

當達成目標時，會很有成就感呦！

阿星：哇，成為00919的前1%，甚至是前0.1%的人，聽起來蠻激勵人心的，「數大便是美」有點感覺了，而且估算那時領息的「一利破萬法」很可怕

小真：兩者是相輔相成的，要親身體會才知道箇中滋味，記得存股不要用看的，看不如做

有做才會做到

做到才會賺到

加油，你可以的！

啊，同花順，我贏了！！哈哈哈，給錢給錢！

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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