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第一金（2892）跟00878都曾帳面慘賠過！存股哥：最終轉虧為盈知道方法可行

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

蠻多老鐵說想看我的標的及庫存總計，其實我還蠻常po在限動的，但如果有老鐵想看的話我就整理成文章，詳細內容放在圖片中，文章就不再一一說明。

想說的是長期投資、股息再投入從來就不是喊喊口號那麼簡單，很多人存個不到一年、兩年，覺得沒什麼成果心態就開始崩塌，尤其是下半年的高股息降息尤為明顯。

大漲時人人都說存股，下跌時變成信心全無，不到一年就覺得沒成果想要停損換標的，那我覺得你可能要好好檢視自己的心態，長投存股之所以違反人性，就在於你必須在逆風的時候還要堅持自己的信念。

台積電（2330）從688元跌到300多元時，被說是拖垮台股的不良品，誰能想到有一天會突破1100元，這中間有多少人放棄了？也只有真的堅持存股長投的人，才能品嚐最後的勝利果實。

我目前最強的兩大王牌，第一金（2892）跟00878，都曾經帳面慘賠過，第一金存了四年還在賠，00878最慘賠到10幾萬，這些往事我也經常提起過，在我一次次克服大大小小的股災，最終轉虧為盈之後，我就知道自己的方法絕對可行。

當然不是說你不能調整手上的標的，畢竟挑選標的、持股轉換這些都是投資人的基本功，但無論你怎麼轉換，最終還是要回歸存股長投的本質，也唯有如此才能取得好的成果。

後記：最後提一下，我的損益紀錄都是用籌碼K線APP手動紀錄，因為有質押也必須如此，但每一個數字我都是誠實以報，我也將每一筆股息公告並收錄在精選限動中，如果有任何造假，經營自媒體的這三年早就被各位雪亮的雙眼拆穿了。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 2892第一金

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