0050每月存股1.5萬能滾到1800多萬！ 清流君：太難了…必須躺平當個廢物
小資族最初將本金10萬投入元大台灣50（0050），之後每月定期定額1.5萬扣款。
時過20年，到了2024年的年底，總資產會滾到1800萬！（每月定期定額1.5萬不停扣，且股息必須再投入）
想要賺到這1800多萬很難？必須要躺平、當個廢物，必須留在市場...太難了！
只能完全站著不動，把每一次的下跌和波動「當成放屁」；0050不是股票，是不動產...把0050當成買房，當作還房貸繳。
1800多萬老實說不多，但很多人，這一輩子可能都賺不到。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言