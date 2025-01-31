0050每月存股1.5萬能滾到1800多萬！ 清流君：太難了…必須躺平當個廢物

0050宣布調降費用，有大大說他的投資組合裡有一大部分是0050，感覺像是白白賺到了另類的年終獎金，不過被他朋友吐槽，降個費用率有那麼開心嗎？才差0.2x%左右，能省多少？

2025-01-30 11:52