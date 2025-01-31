快訊

114大考攻略／學習歷程要勝出 脈絡化呈現、秀個人特色

「北市知名餐廳」又傳年夜飯食物中毒？ 蔣萬安：派衛生局稽查

0050每月存股1.5萬能滾到1800多萬！ 清流君：太難了…必須躺平當個廢物

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

小資族最初將本金10萬投入元大台灣50（0050），之後每月定期定額1.5萬扣款。

時過20年，到了2024年的年底，總資產會滾到1800萬！（每月定期定額1.5萬不停扣，且股息必須再投入）

想要賺到這1800多萬很難？必須要躺平、當個廢物，必須留在市場...太難了！

只能完全站著不動，把每一次的下跌和波動「當成放屁」；0050不是股票，是不動產...把0050當成買房，當作還房貸繳。

1800多萬老實說不多，但很多人，這一輩子可能都賺不到。

◎已獲 清流君 授權，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 定期定額 市值型

延伸閱讀

他看下跌好興奮：又可以撿便宜貨！網笑「買這支」可以嗨不停

台積電將迎「便宜甜甜價」 專家對金融股保守：獲利能力恐降

00915高股息ETF中相對難輸選擇？連兩年報酬率冠軍…勝過00919、00713、00878

存股、投資股市意識抬頭！莎莉「薪水三步驟分配」：721法則

相關新聞

0050每月存股1.5萬能滾到1800多萬！ 清流君：太難了…必須躺平當個廢物

想要賺到這1800多萬很難？必須要躺平、當個廢物，必須留在市場...太難了！

存股、投資股市意識抬頭！莎莉「薪水三步驟分配」：721法則

近期投資意識抬頭，不少朋朋也陸續加入存股行列。

0050和0056波動度越來越接近！2025年ETF大方向「強者恆強」是投資基調！

元大高股息（0056）與元大台灣50（0050）過去15年的夏普值分別為0.57與0.65。且隨著時間推移，也發現高股息與市值型的波動度越來越相近，投資人需要留意。

00915高股息ETF中相對難輸選擇？連兩年報酬率冠軍…勝過00919、00713、00878

凱基優選高股息30（00915）於2023以及2024年連續奪得高股息ETF績效報酬冠軍，顯示其選股邏輯在市場中經受住考驗。

0050降費用率不能省多少？直接打了3折多！ 達人：006208不用太急著轉

0050宣布調降費用，有大大說他的投資組合裡有一大部分是0050，感覺像是白白賺到了另類的年終獎金，不過被他朋友吐槽，降個費用率有那麼開心嗎？才差0.2x%左右，能省多少？

哭…年終獎金普通得可以？R爸：從零股開始累積最終也能發一大包給自己

今年長榮海運又拿下年終榜首，平均的年終居然高達20個月...真的是「被錢砸醒」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。