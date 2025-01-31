存股、投資股市意識抬頭！莎莉「薪水三步驟分配」：721法則

近期投資意識抬頭，不少朋朋也陸續加入存股行列。

應該如何分配薪水進行投資，莎莉也有小撇步想跟大家分享，儲蓄這件事一定要動起來才行。

清點基本開銷

每個月月初前，我習慣先整理好所有的帳單，一收到薪水就儘速繳納完畢費用，反正都是必要支出早晚都要支付的。趁機也可以檢討一下信用卡開銷，看看自己還可以如何節流，慢慢習慣理性消費，自然不太會亂花錢了。

計算可投資金額

扣除這些該繳納的費用後，就很容易計算出可投資金額，70%投入市場、20%等待機會、10%預留備用金，比例配置可以依照實際情況調整。

開始寫投資計畫

時間累積和踏實投入，絕對是投資過程的重要環節，目標設定就讓自己一定要達標，表格化記錄幫助更瞭解資產成長概況，練習記一陣子，回頭看很有感觸的。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。