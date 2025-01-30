快訊

嘉義大埔規模5.6地震！台南大樓磁磚碎落滿地 祖孫超商購物躲過一劫

目擊者曝曾急轉90度！美航64人客機撞黑鷹直升機「傳4人獲救」川普回應了

台東2兄弟疑用蠟燭取暖 初二凌晨發生祝融雙雙不幸葬身火窟

金蛇年巳巳如意退休理財 留意四風險四要訣

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

隨著平均壽命的延長、少子化、長照安養等議題持續受討論，更加突顯退休理財這人人都會面臨的人生課題之重要性，其實，民眾也無須過於驚慌，善用投資工具，搭配時間複利效果，退休金的準備，並沒有想像中的困難，即使沒有含著金湯匙出生，也能靠自己的力量累積退休金。

群益投信表示，談到退休金準備，首要提的便是四大須留意的老後風險，首先為通膨風險，這幾年物價通膨令民眾相當有感，故退休規劃必須考量通膨，以免退休後面對購買力不足狀況；再來為長壽風險，隨著醫學進步，平均壽命延長，原先預估的退休金，可能不足支付超預期的長壽生活；此外還有醫療風險，在年齡增長下，醫療費用也日漸增加，亦可能侵蝕原先所預留以供生活所需的退休金；最後則為少子化風險，家庭結構之改變，突顯人人更需提前建立好退休金水庫。

在退休理財產品的選取上，市面上投資工具五花八門，對於一般剛開始接觸理財的新鮮人而言，建議可選擇由基金或ETF來介入，透過專業投資團隊或一籃子標的的方式來參與市場，降低自己去選擇個股的不確定性，可搭配定期定額的方式，藉由分批進場來攤平投資成本，爾後再隨薪資的成長調整投入金額和基金投資檔數，循序漸進累積個人退休資產。進階一點的方式還有善用投信業者推出的日日扣功能，以群益投信推出的「群益日日扣停利加碼攻略」來看，除了有日日扣款設計外，還具備逢高停利、逢低加碼、停利轉申購功能，扣款來源除了銀行帳戶外，也可選擇自貨幣市場基金扣款，在機制設計和使用便利性上都更加聰明、更合乎人性，且更可被有效執行，並進一步提升投資效益。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳指出，進行退休理財或是其他理財規劃前，最為重要的是先建立正確的理財觀念，包括

1.提早準備，透過時間複利效果換得更多退休資產

2.持續性投入，市場總有波動起伏，景氣亦有循環更迭，保持耐心長期穩定投入，才更有機會達成目標

3.隨年齡增長與風險偏好改變而調整資產配置內容，兼顧投資效益與風險管理

4.慎選標的，年輕人因為年紀較輕，對於市場波動的承受度較高，建議初期可將資金投入成長性較高的股票型產品，包括台灣民眾最為熟悉的台股基金，單一市場或區域型股票基金，如美國、印度、中國或東協基金等等，都值得參考及留意

隨著年紀增長，可再視風險承受度將部分資金轉至穩健收益型的資產來作配置。像是海外股債平衡組合基金可降低投組波動，投資標的也遍佈全球與新興股債市，避險投資過度集中，達到風險分散效果，對於以退休規劃這類長期投資為目標的投資人而言，是相當合適的理財工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 理財 退休金 通膨

延伸閱讀

家中大掃除…「三項小資物」質感增！免2萬打造網美高級宅

哭…年終獎金普通得可以？R爸：從零股開始累積最終也能發一大包給自己

DeepSeek被證實盜用OpenAI模型數據！狄驤：各取所需？最大贏家是微軟

0050降費用率不能省多少？直接打了3折多！ 達人：006208不用太急著轉

相關新聞

0050降費用率不能省多少？直接打了3折多！ 達人：006208不用太急著轉

0050宣布調降費用，有大大說他的投資組合裡有一大部分是0050，感覺像是白白賺到了另類的年終獎金，不過被他朋友吐槽，降個費用率有那麼開心嗎？才差0.2x%左右，能省多少？

小資愛台積電（2330）、00878、00919！ 專家：定期定額搭配逢低加碼

小資存股熱度不減，觀察金龍年上市櫃零股交易情況，前三名分別是台積電（2330）與擁有穩定高息配息政策的00919群益台灣精選高息ETF以及00878國泰永續高股息ETF，這三檔最受小資族投資人青睞。

00929存股族想長期持有！網卻勸退反推00935、00881

台股高股息ETF月配息元老復華台灣科技優息（00929）2025年1月配息金額公布，根據復華投信官網收益分配期前公告，00929每受益權單位預估維持配發0.05元，以1月2日收盤價18.01元計算，單次配息率約0.27%，年化配息率約3.3%。網友好奇「00929適合存股族長期存錢嗎？」其他人卻直言「00929有連續兩次配出0.05的黑歷史，不建議再加碼存它」，不如選擇同樣是科技類型的00935、00881。

006208定期定額…小孩紅包錢不亂花！全職媽咪：市值型ETF操作比挑個股簡單

身為1寶媽的姿穎，是臉書粉絲專頁「退休的全職媽媽日誌－育兒／理財／生活」的板主，每到農曆新年，她都會替孩子做紅包規劃，讓這筆錢發揮最大效益。她的祕訣是將紅包分成12份，每月定期定額投入富邦台50（006208）。

150萬買006208+00646歐印更賺？網勸1類人分批投入

投資上單筆投入或是一次All in得到的報酬往往不盡相同，不同投資需求適合不同的方式，有網友想投入150萬資金買進006208及00646等ETF，但卻無法決定該如何購買。其他人則直言，手上沒錢的人才適合定期定額，而他這種有閒錢的就是一次All in最好，但若是心臟不夠大顆，最好還是分批投入。

哭…年終獎金普通得可以？R爸：從零股開始累積最終也能發一大包給自己

今年長榮海運又拿下年終榜首，平均的年終居然高達20個月...真的是「被錢砸醒」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。