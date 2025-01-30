金蛇年巳巳如意退休理財 留意四風險四要訣

隨著平均壽命的延長、少子化、長照安養等議題持續受討論，更加突顯退休理財這人人都會面臨的人生課題之重要性，其實，民眾也無須過於驚慌，善用投資工具，搭配時間複利效果，退休金的準備，並沒有想像中的困難，即使沒有含著金湯匙出生，也能靠自己的力量累積退休金。

群益投信表示，談到退休金準備，首要提的便是四大須留意的老後風險，首先為通膨風險，這幾年物價通膨令民眾相當有感，故退休規劃必須考量通膨，以免退休後面對購買力不足狀況；再來為長壽風險，隨著醫學進步，平均壽命延長，原先預估的退休金，可能不足支付超預期的長壽生活；此外還有醫療風險，在年齡增長下，醫療費用也日漸增加，亦可能侵蝕原先所預留以供生活所需的退休金；最後則為少子化風險，家庭結構之改變，突顯人人更需提前建立好退休金水庫。

在退休理財產品的選取上，市面上投資工具五花八門，對於一般剛開始接觸理財的新鮮人而言，建議可選擇由基金或ETF來介入，透過專業投資團隊或一籃子標的的方式來參與市場，降低自己去選擇個股的不確定性，可搭配定期定額的方式，藉由分批進場來攤平投資成本，爾後再隨薪資的成長調整投入金額和基金投資檔數，循序漸進累積個人退休資產。進階一點的方式還有善用投信業者推出的日日扣功能，以群益投信推出的「群益日日扣停利加碼攻略」來看，除了有日日扣款設計外，還具備逢高停利、逢低加碼、停利轉申購功能，扣款來源除了銀行帳戶外，也可選擇自貨幣市場基金扣款，在機制設計和使用便利性上都更加聰明、更合乎人性，且更可被有效執行，並進一步提升投資效益。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳指出，進行退休理財或是其他理財規劃前，最為重要的是先建立正確的理財觀念，包括

1.提早準備，透過時間複利效果換得更多退休資產 2.持續性投入，市場總有波動起伏，景氣亦有循環更迭，保持耐心長期穩定投入，才更有機會達成目標 3.隨年齡增長與風險偏好改變而調整資產配置內容，兼顧投資效益與風險管理 4.慎選標的，年輕人因為年紀較輕，對於市場波動的承受度較高，建議初期可將資金投入成長性較高的股票型產品，包括台灣民眾最為熟悉的台股基金，單一市場或區域型股票基金，如美國、印度、中國或東協基金等等，都值得參考及留意

隨著年紀增長，可再視風險承受度將部分資金轉至穩健收益型的資產來作配置。像是海外股債平衡組合基金可降低投組波動，投資標的也遍佈全球與新興股債市，避險投資過度集中，達到風險分散效果，對於以退休規劃這類長期投資為目標的投資人而言，是相當合適的理財工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。