哭…年終獎金普通得可以？R爸：從零股開始累積最終也能發一大包給自己

今年長榮海運又拿下年終榜首，平均的年終居然高達20個月...真的是「被錢砸醒」。

而根據產業不同，年終獎金也有所差異。

根據104人力銀行的調查，排名前三名的行業分別為：

1.金融業：平均1.88個月 2.電腦與電子製造：平均1.5個月 3.光電及光學製造：平均1.37個月

而敬陪末座的三名則為：

1.住宿餐飲：0.69個月 2.教育服務：0.87個月 3.醫療服務：0.99個月

不管如何，領到一筆獎金，都是開心的事情。要怎麼花比較合適呢？

有的人拿來投資，有些人拿來犒賞自已...看到朋友們的年終，心裡雖然也有些羨慕，但我也明白這些獎金得來不易。豐厚獎金背後的心酸與犧牲，也只有經歷過的人才懂。

雖然我的年終獎金普通得可以，但是我的「年中獎金」卻很可以！根據持股，大多數持股配息時間都落在4-8月，我只是比較晚被錢砸醒，但一樣很有感。

如果你的年終跟我一樣普通，或許你也該開始投資，存零股開始累積股數，十年二十年後，你也可以發一大包年終給自己。

◎本文內容已獲 Ryan爸爸理財誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。