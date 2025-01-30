哭…年終獎金普通得可以？R爸：從零股開始累積最終也能發一大包給自己
今年長榮海運又拿下年終榜首，平均的年終居然高達20個月...真的是「被錢砸醒」。
而根據產業不同，年終獎金也有所差異。
根據104人力銀行的調查，排名前三名的行業分別為：
1.金融業：平均1.88個月
2.電腦與電子製造：平均1.5個月
3.光電及光學製造：平均1.37個月
而敬陪末座的三名則為：
1.住宿餐飲：0.69個月
2.教育服務：0.87個月
3.醫療服務：0.99個月
不管如何，領到一筆獎金，都是開心的事情。要怎麼花比較合適呢？
有的人拿來投資，有些人拿來犒賞自已...看到朋友們的年終，心裡雖然也有些羨慕，但我也明白這些獎金得來不易。豐厚獎金背後的心酸與犧牲，也只有經歷過的人才懂。
雖然我的年終獎金普通得可以，但是我的「年中獎金」卻很可以！根據持股，大多數持股配息時間都落在4-8月，我只是比較晚被錢砸醒，但一樣很有感。
如果你的年終跟我一樣普通，或許你也該開始投資，存零股開始累積股數，十年二十年後，你也可以發一大包年終給自己。
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