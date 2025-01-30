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0050降費用率不能省多少？直接打了3折多！ 達人：006208不用太急著轉

聯合新聞網／ 張紫凌
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

＊原文發文時間為1月24日

0050宣布調降費用，有大大說他的投資組合裡有一大部分是0050，感覺像是白白賺到了另類的年終獎金，不過被他朋友吐槽，降個費用率有那麼開心嗎？才差0.2x%左右，能省多少？

話不是這樣說的...來看一下，0050調降的費用率，原本經理費0.32%、保管費0.035%，合計0.355%，調降後分別是0.11%、0.03%，合計0.14%，等於直接打折打了3折多耶。

他的朋友覺得差異很小，但事實上，對投資ETF來說，這是我們要支付的固定費用，乍看下費用的百分比非常小，但投入資金累積到幾十萬、幾百萬，或者投資時間拉長到10年、20年，這些小數點後的費用，也是一筆不小的隱形成本。

試算一下，調整前後的費用率差異是0.215%，等於投入一百萬元，可以省下2150元，如果是一千萬就是省21500元，而這只是「一年」的時間喔，等到投入本金和時間一直增長，差異會越來越明顯，重點是...這些是不用多做什麼事情，自然而然可以多出來的$$，所以說費用一直是掌握「勝率」的關鍵之一。

至於另一檔006208，和0050一樣都是追蹤台灣50指數，因此也被稱作是攣生兄弟，雖然比較晚推出，規模也比較0050小，但一直以來都有著費用率比0050低的優勢，也因這個優勢讓很多人開始轉往006208，不過現在0050祭出了降費用這一大招，再來就看006208怎麼應對了？（現在006208總費用率約0.185%）

至於006208需不需要馬上轉0050？我覺得不用太著急，可以留一些時間觀望006208怎麼應對，剛好過年，也可以趁這段時間思考一下，畢竟轉過去也是一筆費用，而且要是真的已經投入很久，持股已經很大，真的要轉，可能就要仔細衡量才行。

結論來說，調降費用對長期投資人，是一筆無形加薪，因為投資金額和時間一旦累積，這些細微的成本差異就會被放大，進一步提高投資的整體報酬率，而身為ETF龍頭的0050調降費用率，算是為台灣日後的ETF環境做了很好的改變！

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF 市值型

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