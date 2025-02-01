00950B年後買進等領配息紅包每單位0.079元！美國經濟正向發展…降低違約疑慮

要有好報酬不一定要承受極高風險，美國經濟今年軟著陸極高，正向發展情況下；經濟的天秤將傾斜美國，對於投資公司債還不出錢，違約的疑慮，可以大大降低。

凱基A級公司債（00950B）所追蹤的指數專注於投資信評中段的A級公司債，並設有4.5%的票息地板，媲美BBB等級債息，以提供更多的收益機會；此外，還納入到期日介於10至15年的中期債券，以降低利率風險的影響。

經過純化和再進化的設計後，這一追蹤指數打造出一個兼顧信用風險、利率風險及投資機會的A級公司債ETF。

配息金額：0.079元（當期殖利率：0.54%，年化殖利率：6.48%） 最後買進日：2/10 除息日：2/11 收益分配發放日：3/10

00950B檔採月配息，是國內首檔月底領息的債券ETF，可以讓投資人有更完備現金流搭配和配置，有收益平準金機制，能避免配息稀釋。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。