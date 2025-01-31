川普喊美國優先！00926集全球龍頭企業、輝達、蘋果、Meta…去年含息報酬更達45%

美國總統川普上任，喊出美國優先，要使美國再次偉大，並誓言帶領美國重返黃金年代。

若終究要投資美股，2025年就是最好的時機，美國經濟很有機會爆發...集世界級菁英大企業，覆蓋全產業。

凱基全球菁英55（00926）追蹤的是「彭博全球菁英55指數」，成分股含蘋果 、微軟、Google、臉書...等產業龍頭，適合想投資美股又分散產業風險的投資人。

指數的成分股是從11大產業挑選各5間菁英公司（共55檔成分股），挑選「市值大」、「淨利率高」及「資產報酬率高」的菁英股，產業多元有是龍頭之下風險相對更加分散。

從過去70年的S&P 500指數滾動六個月報酬表現來看，無論是平均漲幅還是正報酬機率，每年11月到隔年4月的期間，正報酬的機率相對較高，且指數的平均漲幅也較大。

根據1950年至今的統計，S&P 500指數在每年11月到隔年4月期間，約有八成的機率能夠實現正報酬，平均漲幅為7.1%；相比之下，正報酬機率最低的5月到10月，平均漲幅僅為1.7%。因此，S&P 500指數在11月到4月這段期間的投資效益明顯高於其他月份。

00926去年的含息報酬率高達45%，復華S&P 500成長ETF（00924）報酬率超過43%，元大S&P500（00646）也有34%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。