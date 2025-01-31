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要穩定領息？相較買受降息風影響的00929！00945B非投等債ETF會是更好的選擇

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

2024年下半年月配高股息ETF，幾乎檔檔都面臨降息風，許多持有的投資人叫苦連天，股價比不上市值型或其他季配息ETF，甚至連標榜的高股息也縮水。

川普上任美國總統之後，多數法人和單位都認為2025年未來股市走勢，將會波動很大，對於2025年是否能穩定配息勢必要打上一個問號；不過他喊出要讓美國再次偉大，政策皆瞄準要讓美國企業更好，讓美國版圖更大。

那選擇美債的商品可望能獲取政策的利多，不過長天期的美國公債，很容易受到利率的影響，波動起伏大；相較之下非投等債（高收益債）又是純美債會是更好的選擇。

領了紅包，想要有效的資產配置領取穩定現金流，能看看凱基美國非投等債（00945B），是月配型，自去年7月開始配息後，連續六個月皆穩定配0.102元，第七次為0.1元（1月17日除息）；前六次皆100％填息。

對比其他月配高股息ETF產品

復華台灣科技優息（00929）在推出高股息ETF的月配模式後，人氣迅速上升，上市不到一年便創下規模突破2,000億元的最快紀錄。其配息金額由最初的0.11元穩定增至0.13元，並在去年4至6月創下每單位0.2元的高點。然而，隨後配息逐月下降，分別降至0.18元、0.16元、0.14元和0.11元，近期更連續兩個月降至0.05元。

元大台灣價值高息（00940）在去年引發高股息熱潮，募集規模達1,752億元，上市後立即成為台股高股息ETF的第六大。然而，其配息數字也隨之下降，從最初的0.05元減少到最近的0.03元。

統一台灣高息動能（00939）在初期連續五個月穩定配發0.063元，但近期也降至0.05元。

如果投資者的目的是穩定領取利息，而不在乎價格波動，那麼類似於股票性質的「非投資級債券」，也就是高收益債，可能00945B會是比月配型高股息ETF還更具吸引力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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