00915高股息ETF中相對難輸選擇？連兩年報酬率冠軍…勝過00919、00713、00878

目前投信所發行的ETF越來越多，不過新發行的ETF都共同須面對一個問題，雖說股市未來走勢無法預測，但現階段台股相對基期較高；加上川普回鍋擔任美國總統，其「自走砲」的性格，會使股市的波動相對大。

市值型ETF長期的績效勝過高股息是不爭的事實，但當大盤回檔的時候，即便高股息也同樣會受影響，不過因為有股息配發，相對就心理上而言會更有安全感，投資其實最需要克服的就是人性；2025台股變化莫測，投資人更應該以總報酬率為選擇依據。

凱基優選高股息30（00915）於2023以及2024年連續奪得高股息ETF績效報酬冠軍，顯示其選股邏輯在市場中經受住考驗。

選擇高股息的產品，高配息除了是必備外，其實報酬（股價成長）更是首要考量，因為這是攸關能不能維持配息的主因。

2024年高股息ETF績效

00915以22.73％總報酬連兩年拿下高股息冠軍，第二名為大華優利高填息30（00918）17.61％，人氣很高的群益台灣精選高息（00919）17.61％，主打低波動的元大台灣高息低波（00713）則是15.93％。

而高股息元老...元大高股息（0056）為7.78％，有新國民ETF之稱的國泰永續高股息（00878）為10.96％。

第一年拿下報酬冠軍，可以說00915是幸運，但第二年也是冠軍，證明其選股邏輯應該是有點東西，選擇它做為2025年的高股息ETF投資標的，據過往的成績單來看，會是較難輸的決定。

00915為季配息ETF，分別在3、6、9和12月除息，加入多因子投資，每年有兩次的換股機制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。