快訊

台灣寶可夢中心推《寶可夢 金／銀》19款新品！網大讚刺繡外套：黃牛大媽又要搶

悲報！日本任天堂3月25日起eShop禁海外信用卡 網曝還有1招可放手一博

屬蛇天生老闆命 這家科技老董登富比世台灣50大富豪

聽新聞
0:00 / 0:00

00915高股息ETF中相對難輸選擇？連兩年報酬率冠軍…勝過00919、00713、00878

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

目前投信所發行的ETF越來越多，不過新發行的ETF都共同須面對一個問題，雖說股市未來走勢無法預測，但現階段台股相對基期較高；加上川普回鍋擔任美國總統，其「自走砲」的性格，會使股市的波動相對大。

市值型ETF長期的績效勝過高股息是不爭的事實，但當大盤回檔的時候，即便高股息也同樣會受影響，不過因為有股息配發，相對就心理上而言會更有安全感，投資其實最需要克服的就是人性；2025台股變化莫測，投資人更應該以總報酬率為選擇依據。

凱基優選高股息30（00915）於2023以及2024年連續奪得高股息ETF績效報酬冠軍，顯示其選股邏輯在市場中經受住考驗。

選擇高股息的產品，高配息除了是必備外，其實報酬（股價成長）更是首要考量，因為這是攸關能不能維持配息的主因。

2024年高股息ETF績效

00915以22.73％總報酬連兩年拿下高股息冠軍，第二名為大華優利高填息30（00918）17.61％，人氣很高的群益台灣精選高息（00919）17.61％，主打低波動的元大台灣高息低波（00713）則是15.93％。

而高股息元老...元大高股息（0056）為7.78％，有新國民ETF之稱的國泰永續高股息（00878）為10.96％。

第一年拿下報酬冠軍，可以說00915是幸運，但第二年也是冠軍，證明其選股邏輯應該是有點東西，選擇它做為2025年的高股息ETF投資標的，據過往的成績單來看，會是較難輸的決定。

00915為季配息ETF，分別在3、6、9和12月除息，加入多因子投資，每年有兩次的換股機制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00915凱基優選高股息30 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金

延伸閱讀

若Deepseek輕鬆成功 謝金河：會是輝達巨大災難的開端

「晶片製造業都跑去台灣」 川普提將對半導體課關稅…經濟部說話了

DeepSeek為美股「黑天鵝」？達人：這詞真的被濫用到不行

川普讚許DeepSeek成果…對AI未來免投大量資金持正面看法！專家：不那麼讓人意外

相關新聞

00915高股息ETF中相對難輸選擇？連兩年報酬率冠軍…勝過00919、00713、00878

凱基優選高股息30（00915）於2023以及2024年連續奪得高股息ETF績效報酬冠軍，顯示其選股邏輯在市場中經受住考驗。

0050降費用率不能省多少？直接打了3折多！ 達人：006208不用太急著轉

0050宣布調降費用，有大大說他的投資組合裡有一大部分是0050，感覺像是白白賺到了另類的年終獎金，不過被他朋友吐槽，降個費用率有那麼開心嗎？才差0.2x%左右，能省多少？

哭…年終獎金普通得可以？R爸：從零股開始累積最終也能發一大包給自己

今年長榮海運又拿下年終榜首，平均的年終居然高達20個月...真的是「被錢砸醒」。

金蛇年巳巳如意退休理財 留意四風險四要訣

隨著平均壽命的延長、少子化、長照安養等議題持續受討論，更加突顯退休理財這人人都會面臨的人生課題之重要性，其實，民眾也無須過於驚慌，善用投資工具，搭配時間複利效果，退休金的準備，並沒有想像中的困難，即使沒有含著金湯匙出生，也能靠自己的力量累積退休金。

小資愛台積電（2330）、00878、00919！ 專家：定期定額搭配逢低加碼

小資存股熱度不減，觀察金龍年上市櫃零股交易情況，前三名分別是台積電（2330）與擁有穩定高息配息政策的00919群益台灣精選高息ETF以及00878國泰永續高股息ETF，這三檔最受小資族投資人青睞。

00929存股族想長期持有！網卻勸退反推00935、00881

台股高股息ETF月配息元老復華台灣科技優息（00929）2025年1月配息金額公布，根據復華投信官網收益分配期前公告，00929每受益權單位預估維持配發0.05元，以1月2日收盤價18.01元計算，單次配息率約0.27%，年化配息率約3.3%。網友好奇「00929適合存股族長期存錢嗎？」其他人卻直言「00929有連續兩次配出0.05的黑歷史，不建議再加碼存它」，不如選擇同樣是科技類型的00935、00881。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。