金龍年台股ETF股民 平均每位不含配息就賺近13萬元！

台股ETF投資持續發熱，統計金龍年總檔數來到66檔，總受益人數也來到10310623人，連帶市值也成長到2.85兆，眾多數據的創新高好表現，連帶的也讓受益人獲利同步創下新高，進一步觀察在金龍年不含配息所得下，平均每位投資人賺逾12.99萬元。市場法人表示，台股ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，也是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。市場上每檔台股ETF的成分股篩選機制都不同，各有各的選股邏輯與操作策略，各有千秋，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。

群益投信表示，ETF選股策略中有兩個重點值得關注，分別是「精準高息」以及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，這樣才能領到息。全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志指出，台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。後續可持續關注美國總統川普新政府的政策走向，特別是涉及貿易、科技和稅收的政策。整體而言，金融環境受降息、地緣政治風險等眾多因素影響瞬息變化，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，為投資組合帶來穩定的收益，深受投資人喜愛，投資人可留意台股高息ETF相關投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。