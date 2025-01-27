006208日後也跟上調低經理費？夏綠蒂：0050新買進就好原持股別動
新春0050給了兩個禮物：股價收盤站上200元 & 調低費用率
0050規模4300多億元，經理費是0.32%，而根據最新公告，0050的經理費將降到0.1%，較以往的0.32%大幅降低。
經理費的降低，直接反應在投資人的口袋，等於提高了投資報酬率！
經理費新制：
一、1000億以下：經理費率為0.15%
二、1000億至5000億：超過1000億的部分，經理費率為0.10%
三、5000億至1兆：超過5000億的部分，經理費率為0.08%
四、1兆以上：超過1兆的部分，經理費率為0.05%
0050與006208差別
0050和006208兩者的成分股都一樣，報酬率的差異主要是經理費的不同。
經理費、保管費是屬於「內扣費用」。
因為不管你賺還是賠，內扣費用都會被收，
而且不是額外收，是扣除基金淨值，所以投資人無感容易忽略內扣費用。
0050與006208怎麼選
0050調降後經理費每年為0.10%，
006208經理費每年為0.15%，
如果你原本持股就有006208，也不用換股，因為兩者的經理費差異縮小了，若換股，產生的成本像是手續費等，反而更不划算。
再者，會不會日後006208也跟上腳步也調低經理費呢？
所以原持股不要動，要的話就買新資金買入0050即可。
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