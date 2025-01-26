小資族看過來！離財富自由更近一步 投資ETF節省成本3方式

元大台灣50（0050）宣布調降費用率，替投資人省下不少投資成本。法人指出，投資人可以透過三種方式，來降低ETF的投資成本。由於省1元即是賺1元，對於小資族來說不無小補，對於長期投資人來說省下不少錢。

首先是降低配息所產生的匯費。如果ETF的保管銀行不同於投資人證券戶的來往銀行，則投資人必須承擔10元的匯費。以0050為例，保管銀行是中信銀行。投資人如果證券戶的銀行不是中信銀行，可以到元大銀行官網申請將配息入帳銀行改成中信銀行，投資0050至少每年可以省下20元的匯費。

規模最大的高股息ETF國泰永續高股息則是季配息，復華台灣科技優息是首檔月配息台股ETF，如果投資人跟著ETF更動入帳銀行，則每年可以分別省下40元、120元。

第二種費用則是降低手續費。現在有愈來愈多的證券商提供手續費優惠，尤其是台股ETF定期定額已降到每筆只要1元，長期下來也能節省一大筆費用。不過，投資1,000元要付手續費1元，投資1萬元也是付1元手續費。

第三則是所得稅及二代健保補充費用。台股ETF的配息列入股利所得，第二年要申報所得稅。如果全年股利在94萬元以下，就可能不受影響。但如果投入的資金愈來愈多，超出的部分仍要被課稅，單筆配息超過2萬元，還要再繳二代健保補充費用。

理財達人建議，投資人可以布局ETF連結基金，並且選擇不配息級別，這樣不會領到息，就不會被課到稅。而且，不配息就可以省下再投入的成本，在多頭時代可以完全參與多頭走勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。