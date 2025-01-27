台股投資人看過來！股市金蛇年 ETF布局大解碼

成長、收益型ETF 穩健

風險資產在龍年表現出色。展望金蛇年，法人認為，由於全球經濟仍可望溫和成長，風險資產預期可延續龍年的多頭表現。不過，全球政經變數仍多，將不時造成波動，因此宜兼顧成長與收益型ETF。至於股票及債券ETF比重，則依個人投資屬性及風險承受度而定。

在成長型ETF方面，從龍年封關前基富通證券及鉅亨買基金對基金公司的調查來看，多數基金業者2025年最看好的資產類別都是美股，其次是科技股及台股。其中，逾八成受訪業者看多美股，逾五成看好科技股及台股。

基金業者指出，如果是積極型投資人，可將八或九成資金配置在成長型資產，但不宜全部押注在風險資產，至少也要保留一成資金放在現金或收益型資產，以因應市場波動，在市場拉回修正時也有資金可以加碼。

在成長型ETF中，目前以美股、科技股及台股ETF為大宗。美股ETF的「基本款」追蹤四大指數，包括道瓊、S&P 500、那斯達克及費城半導體指數。科技股ETF則有多種主題，例如太空衛星、FANG+、未來車等，一年來漲幅從50~70%不等，另外如數位支付、全球AI、5G、元宇宙等，一年來漲幅也都超過三成。

台股成長型ETF包括市值型及科技ETF。有些市值型ETF還納入減碳及ESG概念。至於台股科技ETF，則包括半導體、高價股等，也可酌量布局。

收益型ETF主要為債券ETF及台股高股息ETF，共同特色是配息。其中，債券ETF多為季配，少數為月配；台股高股息ETF中，近兩年月配息ETF盛行，但最近吸金力道已不如季配息ETF。

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主題型ETF 享AI紅利

主題型投資成為近幾年重要的趨勢熱點，尤其在ChatGPT橫空出世下，AI成為投資焦點的態勢經過兩年已然確立。展望金蛇年，法人認為，投資人可以兩手布局主題型ETF，參與AI大商機。

綜合元大、國泰、富邦三大ETF發行商看法，目前最大的投資機會無疑是AI主題，AI各領域皆具有領先地位的企業，但隨著AI發展至今，較難像過往隨意就挑到飆股，一般投資人可能看好AI發展，但較難掌握個股營運及未來展望，因此透過ETF的選市不選股、汰弱留強、分散投資，是很適合參與AI產業未來潛力的投資方式。

投資AI主題ETF，可以從國內外ETF雙向入手，海外相關ETF如富邦NASDAQ（00662）、國泰費城半導體（00830）、元大全球AI（00762）；國內ETF則有元大台灣50（0050）、國泰台灣5G+（00881）、富邦科技（0052）等。

國泰費城半導體經理人李翰林表示，2025年將是AI產業發展的關鍵年，AI技術進入成熟階段，應用範圍不斷擴大，根據美銀美林經理人報告指出，目前科技股超配比重仍低於過往水準約30%，資金面上仍具相當加碼空間。

在股市震盪打底後，因全球關注焦點仍只有AI題材，資金仍須回流追求高成長的半導體、科技類股。

富邦投信指出，美國科技產業前景樂觀，新產品和新技術的推出，預料將持續成為市場焦點，在目前科技至上的背景下，配置美國科技股成為市場普遍的共識。建議投資人可以以定期定額、分批布局的方式參與市場行情。

台股部分，綜合富邦、國泰投信看法，AI發展下少不了護國群山，由AI主導的半導體周期延續至2026年，台股也能搭上AI發展，建議投資人逢低布局相關ETF。

台、美、日股 ETF還有戲

金蛇年即將到來。綜合多家投信法人分析，在ETF布局上，蛇年看好包括台股、美股、日股三大市場；產業則看好半導體、全球AI相關ETF；債券方面，可留意兼具評級及收益率的BBB美元投資等級公司債券ETF，多元配置下，穩健布局。

台新投信表示，共和黨全面執政，使市場預期川普政策落實可能性提高，其中降稅及增加政府支出，將可能提高美國經濟動能及企業獲利提升，且降低金融監管，皆有利金融市場表現。預期2025年多頭行情可望延續，若短線遇較大回檔整理格局，皆可逢低找買點。

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美國市場方面，富蘭克林坦伯頓股票團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，2025年美股將在三個因素支持下持續成長：首先，美國經濟正進入一個新的、以創新為主導的商業周期，推動因素包含AI加速應用、醫療保健創新、能源基建投資、再工業化。

其次，利率環境將具有支撐性，特別是在通膨保持低位、且經濟成長率有支撐的情況下；第三，川普政府的放鬆監管政策，可能激發更具活力的商業格局，包括金融服務、加密貨幣、科技、工業、能源產業的監管放鬆，將帶來巨大機會。

台股市場上，日盛投信台股投資研究團隊指出，預計2025年受到科技業成長帶動，台股盤勢可望持續盤堅向上。2025年開春即迎來美國消費性電子CES展，輝達執行長黃仁勳演說帶來新技術顯示卡、AR技術及其與Toyota合作自動車，台股指數結構中逾六成是電子產業、供應鏈整合下必然受惠。

日股方面，野村投信分析，隨著日企響應新政策實施及資本效率意識提升，股東回報潛力將增大，日本公司朝著更加國際化和投資者友好的方向發展，因此現正處於「現在進行式」的日本經濟增長與長期發展的日股改革升級紅利契機。(記者崔馨方)

市值型ETF 後勁十足

台灣2024年出口年增9.9%，主要來自AI需求大增，帶動伺服器等資通訊產品出口成長59%，在AI動能持續下，股市依舊偏多看待。投信法人指出，展望金蛇年ETF市場布局，市值型ETF仍應大有可為，台股如富邦台50（006208），美股如富邦NASDAQ可建立部位。

富邦投信指出，市場預估，2025年全球半導體市場營收可望雙位數成長。隨著人工智慧市場規模未來穩步擴張，去庫存結束、終端需求回溫，以及AI等新興科技應用帶動下，未來全球半導體與AI可望繼續蓬勃發展，帶動先進製程與AI領域具備技術領先和生產優勢的台灣電子零組件、資訊通信產品出口快速成長。

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在終端消費部分環節（如AI伺服器／智慧型手機等）已優先完成庫存去化，甚至開始補庫存，預期台股今年將區間震盪上行，因此，看好股市的投資人應該在拉回時勇敢買進，此時為最好的時機，標的可鎖定大型強勢股或市值型。

另外，隨著ETF市場的發展，市值型也開始進化成不同世代。觀察今年新推出的市值型ETF，可以發現主要鎖定台股市場中最有效的動能因子，以富邦投信為例，今年新推出的富邦旗艦50 ETF，即是鎖定具備動能因子的大型股，可說是台股市值型ETF 3.0世代產品。

該ETF主打投資人可以稍低波動換取增益的報酬，並提高相對大盤與傳統市值型更高的風險衡量後的報酬（夏普值），作為長抱型台股市值型ETF的新選擇，富邦旗艦50 ETF透過分散的跨產業配置，選取台灣各產業中股價仍有成長動能的中大型股標的，在今年全球股市動盪時期，適合逢低布局。(記者王奐敏)

油、金、銅ETF 閃閃發亮

迎接金蛇年，投資人關注商品走勢。投信法人表示，受地緣政治影響，及川普重返白宮，市場對其關稅政策有所疑慮，將促使金價再創高；而能源轉型推升對銅的需求，銅價也將逐步走高，使得與黃金、銅等商品相關的ETF，可望在金蛇年持續閃閃發亮。

原油部分，街口投信指出，原油的走勢不僅受到油市供需平衡影響，地緣政治仍是2025年油價關鍵因素。街口投信分析，歐盟與美國從去年12月開始對俄羅斯原油實施新一輪制裁，預期將減少國際原油供應。另外，川普上任後的減稅政策、鬆綁石化行業將使燃油成本下降並帶動原油需求。從交易觀察油價雖未轉強，然而原油仍持續維持現貨溢價情況，加上全球原油庫存緩降，顯示供需保持在脆弱的平衡狀態，若供應稍有短缺，就可能激勵行情反應上漲。

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街口投信表示，銅礦開採成本依舊受到礦石銅含量下降、工資和燃油價格居高不下，以及水電費用項目的增加，導致開採成本難以降低。

中國海關最新公布的數據顯示，去年12月中國未鍛軋銅及銅製品進口量創13個月新高，年增17.8%。預期在市場需求不減、銅礦開採成本居高不下的情境下，銅價將會逐漸走高。

觀察金價走勢，富蘭克林證券投顧表示，央行維持強勁買盤、地緣政治不確定性仍存、中印傳統旺季到來，加上黃金ETF持倉量回升，金價下檔應有強力支撐，均線也保持多頭排列。(記者何佩儒)

主動型ETF 明日之星

ETF商品在金蛇年最重要的大事，莫過於主動式ETF、多資產ETF兩大新產品「靈蛇出洞」，因主動式操作策略、多資產選擇均較現有ETF更為靈活，將為投資人帶來新投資契機。投資專家建議，投資人挑選新種產品，可從投資屬性、品牌績效兩大方向著手。

金管會趕在2024年底，開放國內投信可發行募集主動式ETF、被動式多資產ETF，預估有15家投信業者有意發行，2026年規模可達2,000億元。

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專家建議投資人先了解新商品特性，再依個人投資風險屬性決定是否投資。以主動式ETF來說，本次開放僅限股票型、債券型，不能兩者混合。

主動式ETF最大特色是，不必追蹤特定指數績效，由經理人操盤，追求打敗市場報酬率，賺取超額報酬；若投資人想在被動式ETF與主動式ETF間擇其一，主動式ETF適合能接受相對高波動的積極型投資人。

台灣大學財務金融學系暨研究所專任教授張森林提醒，投資主動式管理ETF前，投資人應該留意三點。首先，主動式ETF經理費平均為0.65%，高於被動型ETF經理費，但較主動型基金的經理費低36%，預料主動式ETF的經理費接近主動型基金法人級別的經理費。

其次，基金經理人換股操作導致基金周轉率及交易費用高於被動型ETF，因此摩擦成本高於被動型ETF。

第三，投資人挑選主動型ETF比較困難。因主動型ETF不但要挑對市場還要挑對投信公司，且倚賴經理人的選股能力和擇時能力，否則績效可能落後市場報酬率。(記者蔡靜紋)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。