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0050降費用後跟006208該選誰？ 達人列10點比較：整體兩者差別不大！

0050降費用後跟006208該選誰？ 達人列10點比較：整體兩者差別不大！

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

0050降費用之後，昨天的文章很多人討論到那0050和006208裡選哪個。

簡單比較一下我想到的一些點：

1、總費用率：目前應該會是0050較低，但差別不很大，大概就0.02%-0.03%左右，但0050有一個優勢是，新的規則如果規模再擴大，平均費用還會再下降。

2、實物申贖和現金申贖：這部分對小資投資人影響不大。現金申贖會讓ETF本身多一點交易成本，但富邦會收申贖費，兩者大致會抵銷。

3、流動性： 0050比較好，不過006208目前也已經很好，如果是買整股的其實很難說哪個一定比較好。但0050買零股應該還是比較有優勢。

4、折溢價：0050比較好，雖然沒到很嚴重，但006208比較容易有折溢價。

5、追蹤能力：過去幾年0050追蹤的表現比較差，但如果費用降下來之後很可能可以改進。

6、借券收益：早些年我聽說0050的借券收益比較好，但現在常聽說006208也不錯甚至更好，這部分我沒有試過，沒有定論。

7、配資本利得： 0050比006208配比較多資本利得，合理推論是因為ETF比較久，一些成分股持有時間長，因此換成分股賣掉時產生較多資本利得，這部分雖然沒有稅務問題，但我認為是缺點，如果你喜歡配息也許是優點。

8、一般配息：過去的數據中，006208比0050配較多的54C亦即股利所得。

如果未來還是這樣，那就是對所得級距12%以上的人不利，對所得級距5%以下的人（可節稅）有利。

但目前找不到合理的理由說明，明明兩個追蹤的指數一樣，成分股一樣，股利所得的比例會有明顯差距（除非0050收到股利然後不配息，改成用資本利得來配），所以這項因素我不認為未來一定能有效。

9、股價：006208一張價格較小，較方便買賣，但如果買零股的話就沒這個問題。

10、質借：目前所知兩者用來質借沒明顯差別，但實際上可能會因各銀行規定而定。

整體而言，兩者差別不大，投資人可依這篇的介紹，選自己比較偏重的點來買就好。而如果之前買006208，決定想要改買0050，我是覺得也沒有一定要馬上賣掉都換0050的理由。也可以新的投入買0050。

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 54C ETF 市值型 成分股 資本利得

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