卡位美股ETF 搭獲利順風車

受到經濟穩健、通膨走低及AI需求強勁影響，美股過去一年表現亮眼，多檔在台股市場掛牌交易的美股ETF連帶受惠，如統一FANG+（00757）等表現均優於S&P500漲幅25.4%。

據統計，近一年統一FANG+漲幅高達57.2%、復華S&P500成長ETF上漲41.2%、國泰北美科技漲幅達四成、國泰費城半導體也超過三成。

法人指出，今年美股仍是必備配置，可透過美股ETF輕鬆站隊。

復華S&P500成長ETF經理人吳允翔表示，川普經濟政策有利支持美國發展，主張放鬆監管有利企業併購及獲利表現，加上美國在AI產業居領導地位，美股是今年股市投資不可或缺的部位。吳允翔建議，可透過聚焦成長題材的美股市值型ETF布局。以復華S&P500成長ETF為例，「科技七雄」持股達達44.5%，金融股亦有近12%，可同步掌握AI趨勢及政策利多。

國泰投信指出，市場認為，川普將延續企業減稅政策，有助促進製造業回流美國、提升投資意願，挹注新一輪上漲動能。

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