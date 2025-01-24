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每月有1.5元可投資單身未滿30歲…選ETF還個股？ 老牛：時間有限選它更合適

聯合新聞網／ 股海老牛
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

未婚、未滿30歲，每月有15,000元可投資，該買股票還是存ETF

年輕是投資最大的優勢，因為時間可以讓資金透過複利滾雪球般增長，每月投入15,000 元，即是一個非常好的起點。老牛建議：如果是投資新手，就先從ETF 開始，穩健入場；如果對投資已有一定程度的了解，便可以考慮將資金分成兩部分，一部分投入ETF，另一部分用來買個股，例如用10,000 元買ETF（0050或00878），確保穩定累積資產，另外的5,000 元投入一至兩檔熟悉並看好的個股，增加成長潛力。

大是文化《股海老牛2025強勢抱緊股：新青安、川普再上位、AI浪潮……2025年市場怎麼走？最新20檔抱緊股名單、5檔ETF大公開。》，作者：股海老牛
大是文化《股海老牛2025強勢抱緊股：新青安、川普再上位、AI浪潮……2025年市場怎麼走？最新20檔抱緊股名單、5檔ETF大公開。》，作者：股海老牛

另一種評估方式，是從下列三個問題著手：

1.我能承受的風險有多大？如果看到股價下跌10％ 就開始失眠，建議選擇波動較低的ETF。

2.我有多少時間研究投資？若有時間深入研究個股和財報，可以考慮部分資金投入個股；若時間有限，選擇ETF會更合適。

3.我的目標是什麼？想快速賺錢，還是穩定累積資產？不同目標需要不同的資產配置策略。

股票和ETF各有千秋，關鍵在於分散資金，靈活搭配。年輕的投資人應善用複利和時間的優勢，穩健累積資產，並逐步提升自己的投資能力。選對策略，耐心前行，才能在財務自由的終點線笑著衝刺。

（本文摘自大是文化《股海老牛2025強勢抱緊股：新青安、川普再上位、AI浪潮……2025年市場怎麼走？最新20檔抱緊股名單、5檔ETF大公開。》，作者：股海老牛）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 失眠 投資人 資產 風險

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