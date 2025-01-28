006208定期定額…小孩紅包錢不亂花！全職媽咪：市值型ETF操作比挑個股簡單

過年時，每個孩子最期待收到紅包，但如果隨便使用紅包錢，說不定幾天就花光了，爸媽們不妨把這筆錢當作一個理財資金來源，為孩子未來的財富扎下基礎。

本刊專訪3位理財部落客，請他們分享個人經驗，提供爸媽們做好紅包管理和親子理財的建議。

全職媽咪姿穎 善用ETF替孩子打造財富未來

身為1寶媽的姿穎，是臉書粉絲專頁「退休的全職媽媽日誌－育兒／理財／生活」的板主，每到農曆新年，她都會替孩子做紅包規劃，讓這筆錢發揮最大效益。她的祕訣是將紅包分成12份，每月定期定額投入富邦台50（006208）。

「台股是標準的向上市場之一，選擇追蹤大盤指數的市值型ETF，操作比挑選個股簡單，且定期定額不用花時間找相對低點，也不必擔心買在相對高點，就能讓孩子及早開始投資，享有時間帶來的複利效應。」姿穎說道。

部分家長會把孩子的紅包錢直接存進自己的證券帳戶，和孩子共用來投資。姿穎的做法則是替孩子開立獨立的證券帳戶，將紅包錢存入，用來執行長期投資計畫，未來不僅能節省健保補充保費，還能享受贈與稅和遺產稅的相關優惠。

她建議，如果父母無法幫孩子開戶，也可以考慮用自己的名義再多開一個證券帳戶，專門用來管理孩子的紅包錢，專款專用更有助於妥善規劃。

讓孩子親自拆紅包 藉機做理財教育

「爸爸媽媽先幫你把紅包存起來」這句話，對很多人來說應該不陌生，可惜有些孩子長大後發現，紅包錢並沒有真的被存下來。

姿穎認為，孩子雖然年紀小，但大人的言行舉止他們都看在眼裡，因此她用3種方法來處理孩子的紅包錢：⑴不直接收走紅包，讓孩子自己拆紅包，並清楚知道裡面的金額；⑵告訴孩子紅包錢的用途，慢慢培養理財觀念；⑶等孩子完成學業後，將累積下來的紅包存款交還給孩子，讓他作為投資或創業的基金。

她建議，紅包錢不要被任意花掉，應透過溝通讓孩子明白儲蓄的重要性，學會延遲消費的觀念。但如果家庭經濟壓力較大，紅包錢應優先用於維持基本開銷，確保孩子的生活無虞，待家庭財務較為寬裕後，再考慮為孩子規劃投資。

姿穎目前育有1個5歲的兒子，當兒子還不到2歲時，她便發現他開始留意大人買東西的行為，兒子會模仿，也漸漸地開始提出買玩具的要求，隨著兒子越來越能表達自己想要某個東西時，她決定給他每週1次自己決定消費的機會，這樣的安排不僅讓孩子學會如何做出消費選擇，還能幫助他理解金錢的價值。

活用5方法 讓孩子及早開啟理財腦

姿穎在兒子2歲開始提供零用錢，讓孩子及早學習如何管理自己的財務，以下是她提供的5種方法，值得爸媽作為參考。

1.及早開始零用錢制度：姿穎在兒子2歲開始每週固定發放零用錢50元，讓孩子理解金錢概念，學習支配自己的金錢並養成儲蓄習慣。 2.讓孩子體會消費的後果：當孩子將零用錢花完後，姿穎會明確地拒絕孩子的額外消費要求，並引導孩子理解「資源有限」的概念。 3.引導孩子思考「需要」和「想要」：姿穎會引導孩子設定存錢目標以延遲消費，「當兒子想要比較貴的玩具，我會幫他計算存夠錢所需的週數，並帶他思考是否真的需要購買這些物品。」這讓孩子學習如何耐心等待，也能感受到金錢累積的成就感。 4.避免不必要的物質獎勵：姿穎認為，父母不應隨意給予孩子過多的物質獎勵，而是讓孩子自己管理零用錢，以避免產生依賴心理，學會如何自己做消費決策。 5.父母應建立良好的家庭消費習慣：姿穎會和孩子分享消費經驗，像是選擇使用現金回饋的信用卡，「有次我們去吃飯，我跟他說：『媽媽剛去付錢的時候是用有現金回饋的信用卡，所以你的餐費300元會有10元的現金回饋。』我會跟兒子拿300元，再還他10元。」

姿穎說，其實父母不必因為擔心孩子還小、不懂這些事，就不先和孩子談理財，「重點不是要求孩子馬上理解金錢觀念和理財做法，而是讓他們在日常生活中看到父母如何理性且有規劃地善待金錢。」她透過這些方法，讓孩子從小養成理性的金錢觀念，為未來的財務獨立打下基礎。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。