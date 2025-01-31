0050和0056波動度越來越接近！2025年ETF大方向「強者恆強」是投資基調！

撰文：游季婕

去（2024）年股市不斷上漲的過程中，ETF受益人數也不斷增加，並正式突破千萬人。既然ETF已是散戶資產組合中的標準配備，本文為了幫投資人汰弱留強與制定操作策略，特別從受益人數與績效角度，分析今年ETF的潛力與風險。

首先是人氣榜的部分，入榜的多為高股息ETF與債券ETF，這2種ETF因為配息、降息議題而享有高人氣，只是去年在台股是台積電（2330）一個人的武林，以及美國聯準會（Fed）降息步調未如預期下，「含息」總報酬變成「含淚」總報酬，受益人數於去年第4季起持續下滑，領息族不禁問，今年有望轉強嗎？

答案是，投資人恐怕要降低期待。在高股息ETF方面，從受益人數減少可以看出投資者對其中短期表現信心不足。歷史數據也證明中長期下，高股息的報酬效率低於市值型ETF。

高股息和債券 這2種ETF難有表現

例如，元大高股息（0056）與元大台灣50（0050）過去15年的夏普值分別為0.57與0.65。且隨著時間推移，也發現高股息與市值型的波動度越來越相近，投資人需要留意。

或許有投資人不服氣，認為2023年高股息ETF表現搶眼，2024年稍作休息實屬正常。然而，若合併兩年的含息總報酬率來看，高股息ETF的整體表現依然不敵市值型ETF。以人氣榜中兩年含息總報酬最高的富邦台50（006208）為例，其報酬率達92.04%，而表現最好的高股息ETF—群益台灣精選高息（00919）僅有72.57%。即便計入股息，高股息ETF的總報酬仍明顯落後，顯示其吸引力相對有限。

然而，在市場修正期，高股息ETF卻可能跑贏大盤。過去週期顯示，台股連續2～3年大漲後，通常會進入修正期。而2023年與2024年台股含息總報酬分別增加31.48%與31.73%，目前市場已呈現高基期，2025年恐有回檔風險。

在這種情況下，高股息ETF因中短期波動較小，可能有短暫保護效果，但預期市場不會修正太久，最終仍是市值型會有不錯表現。

美債ETF方面，受益人數的下降和回檔修正是因為去年12月的FOMC會議後，市場對降息幅度的預期有所下降。截至2025年1月初，美國10年期公債殖利率升至4.79%，高於去年4月底的高點，但從利差發現，美債短期還有下跌空間。

理由是長短天期利差（10年期公債殖利率減去3個月期公債殖利率）剛剛翻正，而過去數據表明，利差翻正後通常還會逐漸擴大，達到1%～4%的區間。如果以Fed預測的2025年底基準利率3.9%為計算，10年期公債殖利率進一步攀升至5%以上都是合理範圍。

展望2025年，投資人仍要關注聯準會的降息節奏與市場預期的調整。若年中點陣圖顯示下半年降息幅度超出預期，美債可能迎來反彈行情。但目前看來，上半年美債ETF的表現可能依然偏弱，適合作為資產組合中的穩定配置，而非短期進攻型標的。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。