快訊

小費通膨失控美國人反制 顧客、員工、老闆誰是贏家

食品衛生專家認為最雷的菜 「沙拉、捲餅裡都有它」生吃恐導致食物中毒

徐乃麟遭酸「違停不繳罰單」 1舉動怒反擊：我一定會告

00929持有150張殖利率僅3.2％低於中華電（2412）！ 股東怒：對其表現非常失望

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

網友PTT發文說明，自己持有150張00929，均價17.02元，本來期望能夠每年獲得6%-7%的現金殖利率。然而，對於00929股息發放及股價表現表現，他感到非常失望。

他表示近期00929的股利僅為0.05元，且連續兩個月；據目前的股價計算...00929的殖利率僅為3.2%，遠低於其他很多檔ETF，原PO更直言不如買中華電（2412）就好殖利率3.8%還更高。

這位股民指出，不僅00929表現不佳，許多ETF的股利回報均超過4%，市場上有更具吸引力的投資選擇。並對復華投信的解釋感到不以為然，認為不應將選股失誤歸咎於市場因素。因目前台股在23000-24000點之間徘徊。質疑復華選股策略，原PO希望能夠更換投資標的，發文尋求意見。

很多人給出建議，「0050 006208」、「0050阿，剛降內扣費用」、「長期存股沒那麼短期，你可以不再投入去買別的，但也不用賣掉」、「科技+優息跟動能+高息 這種超爛噱頭被騙剛好而已」、「配多填不了息有屁用啊」、「中華電信超穩」。

還有網友說，「選到狂跌的成分股真的悲劇 還是主要持股」、「要穩定配息繳房貸只能買債券，股票在空頭年根本不該配息」、「2330加上中華電 很難嗎」、「之前看一堆人買929說月月配息去養新買的兩間預售我快笑死 整個被雙殺」、「需求6~7%現金殖利率 56+878+919(713)吧 穩很多」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF 2412中華電 月配息 殖利率

延伸閱讀

00929、00934、00936…高股息ETF要抱不住了！教學判斷是否該斷尾求生或換股

龍年後悔買什麼ETF？網列慘況：00940流淚、00929太哭、00713套著配

0050降內扣費回應投資人多年願望…優過006208！ 達人：改變讓我想轉向元大

0050調低費用率相比006208能省多少？ 股添樂精算：一千萬每天省12.5元

相關新聞

00929持有150張殖利率僅3.2％低於中華電（2412）！ 股東怒：對其表現非常失望

持有150張00929，均價17.02元，期望能夠每年獲得6%-7%的現金殖利率。然而，對於00929的表現，他感到非常失望

00929、00934、00936…高股息ETF要抱不住了！教學判斷是否該斷尾求生或換股

高股息ETF自去年下半年開始股價紛紛進入回檔修正，甚至在進入配息淡季後開始有配息下調的現象，雖然高股息買氣依舊熱門，但也多少打擊到一些投資人的信心...

0050調低費用率相比006208能省多少？ 股添樂精算：一千萬每天省12.5元

年假前，元大投信丟出重磅消息，宣布0050調低費用率，經理費直接從0.32%降到0.10％、保管費0.035降為0.030％。

0050降內扣費回應投資人多年願望…優過006208！ 達人：改變讓我想轉向元大

我也因為006208的費用低於0050，因此在多年來的定期定額當中選擇006208當作標的，但是現在元大一口氣回應投資人多年來的願望，這項改變的確有讓我想要轉向的念頭。

金龍年狂漲5400多點…農曆年後可期紅包行情！建議布局00919台股ETF或基金

金龍年台股封關一如市場預期收紅，大盤上漲225.4點漲幅0.97%，創近十年封關日最大漲點與漲幅，統計金龍年台股從18096.07點上漲5429.34點來到23525.41點，漲幅30%。

該抱股過年？個股看基本面至於ETF…安心抱吧！達人：短線投機才需思考的問題

每次長假前，版主周遭總有許多人不斷掙扎著是否要抱股過年，畢竟休市7個交易日，國際政經局勢會出現什麼突發性的重大利空事件，沒有人能預先知道。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。