00929持有150張殖利率僅3.2％低於中華電（2412）！ 股東怒：對其表現非常失望

網友PTT發文說明，自己持有150張00929，均價17.02元，本來期望能夠每年獲得6%-7%的現金殖利率。然而，對於00929股息發放及股價表現表現，他感到非常失望。

他表示近期00929的股利僅為0.05元，且連續兩個月；據目前的股價計算...00929的殖利率僅為3.2%，遠低於其他很多檔ETF，原PO更直言不如買中華電（2412）就好殖利率3.8%還更高。

這位股民指出，不僅00929表現不佳，許多ETF的股利回報均超過4%，市場上有更具吸引力的投資選擇。並對復華投信的解釋感到不以為然，認為不應將選股失誤歸咎於市場因素。因目前台股在23000-24000點之間徘徊。質疑復華選股策略，原PO希望能夠更換投資標的，發文尋求意見。

很多人給出建議，「0050 006208」、「0050阿，剛降內扣費用」、「長期存股沒那麼短期，你可以不再投入去買別的，但也不用賣掉」、「科技+優息跟動能+高息 這種超爛噱頭被騙剛好而已」、「配多填不了息有屁用啊」、「中華電信超穩」。

還有網友說，「選到狂跌的成分股真的悲劇 還是主要持股」、「要穩定配息繳房貸只能買債券，股票在空頭年根本不該配息」、「2330加上中華電 很難嗎」、「之前看一堆人買929說月月配息去養新買的兩間預售我快笑死 整個被雙殺」、「需求6~7%現金殖利率 56+878+919(713)吧 穩很多」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。