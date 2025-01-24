00929、00934、00936…高股息ETF要抱不住了！教學判斷是否該斷尾求生或換股

高股息ETF自去年下半年開始股價紛紛進入回檔修正，甚至在進入配息淡季後開始有配息下調的現象，雖然高股息買氣依舊熱門，但也多少打擊到一些投資人的信心，近期也有同學在社團中提問是否該停損、斷尾求生，本篇提供幾個面向給大家參考，可以檢視一下自己的持股是否符合以下條件。

1.當初買進的理由是否還存在

不論是買ETF還是個股的投資，買進理由都是非常重要的要點，當中牽涉到你對這檔標的的研究與了解程度，並且支持你在面對波動時的持有信心。

比方說我們都知道台股市場長期往上成長，那麼就算遇到大跌的時候我們也能保持平常心的持有元大台灣50（0050），甚至勇敢加碼。而如果最初的買進理由消失了、或是找到更優異的投資組合，那麼就可以考慮是否更換標的了，例如原先看好某一檔高股息主打配息穩定，結果一下配1元、一下配0.1元，那就表示你當初的買進理由消失，可以選擇再觀察一陣子或是更換標的。

2.殖利率沒有達到期待標準

大家投資高股息ETF不外乎就是希望穩定領到配息做現金流用途，那麼殖利率就是另一個重要的指標，比方說自己設定配息的水準至少要達到5%以上，而手邊持有的高股息目前已經連續3個月未達標準，或是最近一年的殖利率低於標準，那麼就可以考慮這檔高股息的去留，標準的條件可以自己評斷，沒有一定的規則。

3.含息報酬率、年化報酬率不如預期

雖然高股息的長期報酬率大多比不上大盤，但表現也不能太差，假設我們以元大高股息（0056）長期的年化報酬率8%做為標準，同時去年的大盤績效為28.41%、櫃買指數為9.33%，那麼去年含息報酬率僅有2.97%的復華台灣科技優息（00929）表現就不及格，不算配息的話報酬率甚至是負的，那麼也就可以將00929列入待觀察的名單內。

存股別忘記：仍要以長線思維看待

本篇雖然提供了幾個判斷是否建議換股的方式，但建議還是要以長線的思維去看待存股，不要因為短期的表現影響到你長期的決策，最好的方式就是事前花點時間做功課，不要憑直覺、或是聽別人說就跟著買，才能在股市中長久獲利。

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