0050調低費用率相比006208能省多少？ 股添樂精算：一千萬每天省12.5元
年假前，元大投信丟出重磅消息，宣布0050調低費用率，經理費直接從0.32%降到0.10％、保管費0.035降為0.030％。
如果套用新制，目前0050經理費+管理費僅要0.14%，其競爭對手006208的經理+管理費合計0.185%，反而被比了下去。
0050目前200塊，006208目前118塊，前者管理費率0.14%，後者0.185%，你會選哪個呢？
這0.045%的差距有多大？我們來試算一下...
10萬塊每年差45塊，相當於每天省1.2角；
100萬每年差450塊，相當於每天省1.25塊；
1000萬每年差4500塊，相當於每天省12.5塊。
假設你有1000萬，大概可以買85張006208，現在如果你要省出這每天12.5塊的費用，你只需要賣掉這85張的006208，買進0050就可以了。
我們再來試算一下：
賣掉1000萬的006208，手續費2.8折，加上交易稅大概34000；買進0050，手續費同樣2.8折，手續費4000。所以一賣一買，成本合計38000。
所以1000萬的部位從006208轉成0050，你需要等到8.5年後，才能感受到每天多省出12.5元的喜悅。
結論：感謝您看完這麼沒有意義的試算內容
有認真的讀者糾正我表示，ETF賣出只要課千分之一的證交稅，我跟大家道歉，這是我的疏忽。因此轉換成本從38000變成18000，這麼一來從006208轉換成0050，從原本需要等待8.5年縮小到只要4年，就能感受到每天多省出12.5元的喜悅
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