0050降內扣費回應投資人多年願望…優過006208！ 達人：改變讓我想轉向元大
台股的ETF發生一件大事，元大台灣50（0050）調降各項費用啦！
臺灣五十是台股最熱門的市值型ETF，多年來元大及富邦兩大投信各發行一檔追蹤臺灣五十的ETF，元大台灣50的代號為0050 ，富邦台50的代號為006208。
這兩檔ETF因為追蹤同一個指數，所以報酬率及走勢非常相似，但006208的收費與各項費用稍微低廉一些，所以在報酬上略勝一籌。而0050也因為費用一直居高不下，長期下來被投資人所詬病。如今...事情終於有所改變。
元大投信宣佈，經理費將降至0.11％，低於富邦的0.15％；保管費也降至0.030％，也低於富邦的0.035％。
我也因為006208的費用低於0050，因此在多年來的定期定額當中選擇006208當作標的，但是現在元大一口氣回應投資人多年來的願望，這項改變的確有讓我想要轉向的念頭。
反正台股開盤還有一陣子，這段日子就看富邦投信怎麼接戰，年後再來做決定啦！
◎本文內容已獲Andyworld理財&家庭記事簿授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言