0050降內扣費回應投資人多年願望…優過006208！ 達人：改變讓我想轉向元大

台股的ETF發生一件大事，元大台灣50（0050）調降各項費用啦！

臺灣五十是台股最熱門的市值型ETF，多年來元大及富邦兩大投信各發行一檔追蹤臺灣五十的ETF，元大台灣50的代號為0050 ，富邦台50的代號為006208。

這兩檔ETF因為追蹤同一個指數，所以報酬率及走勢非常相似，但006208的收費與各項費用稍微低廉一些，所以在報酬上略勝一籌。而0050也因為費用一直居高不下，長期下來被投資人所詬病。如今...事情終於有所改變。

元大投信宣佈，經理費將降至0.11％，低於富邦的0.15％；保管費也降至0.030％，也低於富邦的0.035％。

我也因為006208的費用低於0050，因此在多年來的定期定額當中選擇006208當作標的，但是現在元大一口氣回應投資人多年來的願望，這項改變的確有讓我想要轉向的念頭。

反正台股開盤還有一陣子，這段日子就看富邦投信怎麼接戰，年後再來做決定啦！

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