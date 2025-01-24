該抱股過年？個股看基本面至於ETF…安心抱吧！達人：短線投機才需思考的問題

＊原文發文時間為1月22日

今天是農曆年前的最後一個交易日，年後開紅盤日為2月3日。

每次長假前，版主周遭總有許多人不斷掙扎著是否要抱股過年，畢竟休市7個交易日，國際政經局勢會出現什麼突發性的重大利空事件，沒有人能預先知道。

版主會抱股過年嗎？

自從轉投資ETF「市值型為主」之後，版主就甚少預測大盤走勢、也沒有賣出股票。前次賣出股票，應該得回溯到2020年了。版主只有三種情況會賣出股票：

1.現實生活急需用錢。 2.投資標的基本面結構性崩壞（個股才有這個問題）。 3.調整資產組合。

前述三種情況都沒發生，因此版主沒有賣股規劃，當然抱股過年，持續累積股票數量。

如果您的資產組合常常讓您感到不安心、讓您無法堅持長期持有，那麼這個資產組合就有調整的必要。該賣的就賣掉，持續增加可以讓您安心長期持有的標的即可。我們投資是為了增加生活的安定感，如果投資反而造成生活困擾，那不如不要投資。

投資ETF（市值型、債券型、高息型）沒有那麼複雜，安心增持就好，「是否抱股過年」是短線投機者才需要思考的問題。

個股能抱過年嗎？這個問題很複雜，不同公司、不同產業，會得到不同的答案，很難一概而論。最近很多人想抄底跌爛的台塑四寶與中鋼，期待這些落難鳳凰能重返榮耀。這些落難鳳凰是否能重返榮耀，版主不知道，但恐怕會低迷很久，版主不會想把寶貴的時間賭在這些落難的傳產王者。版主有位已退休的親戚長輩，閒聊中得知，上星期趁著中鋼跌破19元小買了10張，以今天收盤價計算，帳面獲利大約一萬多元。親戚很開心表示，並不打算長抱中鋼，開紅盤日也許就會賣掉。投資個股非常不容易，需要學會很多相關知識，企業經營、產業前景、解讀財報、國際政經發展...等，都必須有相當程度的掌握。個股投資只適合少數人，大部分散戶建議還是投資ETF就好。

投資服務生活、生活不該為了投資感到焦慮。如果投資讓您感到焦慮，也許您的投資組合該調整了。版主很少因為市場上的任何雜訊而感到焦慮，真正的存股人往往不動如山。

「個股能抱過年嗎？」，請您自行檢視基本面吧！ 「ETF能抱過年嗎？」，安心抱著吧！

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。