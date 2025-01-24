快訊

暴力的必要性？大英帝國面對的華裔反抗

懶到不行！3大星座LINE最愛「已讀不回」射手怕浪費時間、第一名回貼圖不錯了

將過春節假期…新憲訴法明生效 憲法法庭今是否裁定受矚目　

該抱股過年？個股看基本面至於ETF…安心抱吧！達人：短線投機才需思考的問題

聯合新聞網／ 存股方程式
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

＊原文發文時間為1月22日

今天是農曆年前的最後一個交易日，年後開紅盤日為2月3日。

每次長假前，版主周遭總有許多人不斷掙扎著是否要抱股過年，畢竟休市7個交易日，國際政經局勢會出現什麼突發性的重大利空事件，沒有人能預先知道。

版主會抱股過年嗎？

自從轉投資ETF市值型為主」之後，版主就甚少預測大盤走勢、也沒有賣出股票。前次賣出股票，應該得回溯到2020年了。版主只有三種情況會賣出股票：

1.現實生活急需用錢。

2.投資標的基本面結構性崩壞（個股才有這個問題）。

3.調整資產組合。

前述三種情況都沒發生，因此版主沒有賣股規劃，當然抱股過年，持續累積股票數量。

如果您的資產組合常常讓您感到不安心、讓您無法堅持長期持有，那麼這個資產組合就有調整的必要。該賣的就賣掉，持續增加可以讓您安心長期持有的標的即可。我們投資是為了增加生活的安定感，如果投資反而造成生活困擾，那不如不要投資。

投資ETF（市值型、債券型、高息型）沒有那麼複雜，安心增持就好，「是否抱股過年」是短線投機者才需要思考的問題。

個股能抱過年嗎？這個問題很複雜，不同公司、不同產業，會得到不同的答案，很難一概而論。最近很多人想抄底跌爛的台塑四寶與中鋼，期待這些落難鳳凰能重返榮耀。這些落難鳳凰是否能重返榮耀，版主不知道，但恐怕會低迷很久，版主不會想把寶貴的時間賭在這些落難的傳產王者。版主有位已退休的親戚長輩，閒聊中得知，上星期趁著中鋼跌破19元小買了10張，以今天收盤價計算，帳面獲利大約一萬多元。親戚很開心表示，並不打算長抱中鋼，開紅盤日也許就會賣掉。投資個股非常不容易，需要學會很多相關知識，企業經營、產業前景、解讀財報、國際政經發展...等，都必須有相當程度的掌握。個股投資只適合少數人，大部分散戶建議還是投資ETF就好。

投資服務生活、生活不該為了投資感到焦慮。如果投資讓您感到焦慮，也許您的投資組合該調整了。版主很少因為市場上的任何雜訊而感到焦慮，真正的存股人往往不動如山。

「個股能抱過年嗎？」，請您自行檢視基本面吧！

「ETF能抱過年嗎？」，安心抱著吧！

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台塑四寶 大盤 市值型 抄底 農曆年

延伸閱讀

0050調降內扣費用…006208主打優勢被比下去！ 投資人喊：富邦快跟上

0050調低費用率！現階段…經理費0.32降至0.10％、保管費0.035變為0.030％

0050、006208好貴所以買「股價便宜」的00922？破解銅板價迷思、位階相同

金融股、高股息ETF帳上獲利30-50％該賣嗎怕買不回成本價？達人：沒有標準答案

相關新聞

0050調低費用率相比006208能省多少？ 股添樂精算：一千萬每天省12.5元

年假前，元大投信丟出重磅消息，宣布0050調低費用率，經理費直接從0.32%降到0.10％、保管費0.035降為0.030％。

0050降內扣費回應投資人多年願望…優過006208！ 達人：改變讓我想轉向元大

我也因為006208的費用低於0050，因此在多年來的定期定額當中選擇006208當作標的，但是現在元大一口氣回應投資人多年來的願望，這項改變的確有讓我想要轉向的念頭。

該抱股過年？個股看基本面至於ETF…安心抱吧！達人：短線投機才需思考的問題

每次長假前，版主周遭總有許多人不斷掙扎著是否要抱股過年，畢竟休市7個交易日，國際政經局勢會出現什麼突發性的重大利空事件，沒有人能預先知道。

金融股、高股息ETF帳上獲利30-50％該賣嗎怕買不回成本價？達人：沒有標準答案

「害怕帳面獲利消失，未來賺得沒現在多」，如果只是一味的擔心這個問題，一定擔心不完...

ETF族福音！0050費用大降60% 1月24日起生效

元大投信昨（23）日宣布調降國內規模最大ETF元大台灣50（0050）經理費及保管費，其現行經理費、保管費各0.32%、...

0050降經理、保管費 78萬人受惠

國內目前規模最大、最老牌的ＥＴＦ（指數股票型基金）元大台灣五十（○○五○）昨天宣布，大幅調降經理費及保管費等內費用，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。