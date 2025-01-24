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金融股、高股息ETF帳上獲利30-50％該賣嗎怕買不回成本價？達人：沒有標準答案

聯合新聞網／ 張紫凌
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

有大大問了我一個「甜蜜的煩惱」，他持有的金融股高股息ETF，帳面已經賺了3x%~5x%，原本預計封關前要出清，但是最後還是捨不得賣出...就怕賣了就再也買不回這麼漂亮的成本。

這兩年來其實很多大大帳上賺得不少，會有這樣的疑問也是人之常情，到底要賣出落袋為安？還是繼續放著等領股息？事實上，很簡單，先問自己手上或是生活會不會缺現金？

這無關未來的漲跌，因為生活需要資金，例如準備買房、買新車或是換車，又或是要支應其它比較大筆的開銷，那就先賣掉一部分，這是完全合理的選擇，把這筆錢轉回到生活上，心裡有安全感，這才是投資的初衷=>讓生活更舒適，而且，3x%~5x%的帳面獲利已經超級強，適度收回一些資金也很好。

而生活沒缺現金，只是單純陷入兩難，就再問自己第二個問題，賣出以後，多出來的資金有地方可以去嗎？如果有，那就可以依自己的投資規劃合理分配，謹記現在是景氣黃紅燈，投入比例不要一次太高就好。

最後一個問題，自己當初買進，是否是為了建置被動收入的現金流？當初無論是買金融股也好、ETF也好，主要目的如果是為了領股息，打造未來退休使用的現金流，可以把眼光放到更遠的10、20年，持續累積股數，繼續放大股息。

很多人之所以會猶豫，是因為擔心未來股價下跌，覺得現在不賣，之後帳面獲利可能會縮水而感到焦慮，股價漲漲跌跌很正常，但現金流才是真正的目標，這樣就不要太在意股價的短期波動，繼續持有、繼續執行就好。

「害怕帳面獲利消失，未來賺得沒現在多」，如果只是一味的擔心這個問題，一定擔心不完，因為未來股市漲跌我們不知道，回到自己的需求上再多思考一下，這個問題沒有標準答案，一切取決於自己的當下需求，投資的目標是讓自己過得更好，而不是讓股票的漲跌綁架了生活，只要搞清楚自己的需求，就會知道該怎麼做了！

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 現金流 金融股 高股息

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