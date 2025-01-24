0050降經理、保管費 78萬人受惠

國內目前規模最大、最老牌的ＥＴＦ（指數股票型基金）元大台灣五十（○○五○）昨天宣布，大幅調降經理費及保管費等內費用，今天生效，超過七十八萬名股民可望受惠。

○○五○調整前的費用率，其中經理費百分之○點三二、保管費百分之○點○三五，今天起依基金規模做階梯式調降，經理費降至百分之○點○五至百分之○點一五，保管費最低降至百分之○點○二五。以○○五○在廿二日台股封關當天規模為四四六九億元為例，計算經理費的方式為一千億元先調整為百分之○點一五，再針對規模逾一千億元至五千億元部分（即四四六九億減一千億=三四六九億元），調整至百分之○點一；當基金規模成長至逾五千億元至一兆元部分，調整至百分之○點○八；逾一兆元部分調整至百分之○點○五。

至於保管費採相同架構，現階段四四六九億元費率調整為百分之○點○三，未來規模若超過一兆元部分再調整至百分之○點○二五。

○○五○成立廿二年，是台灣首支ＥＴＦ，目前受益人數有七十八點六萬人，市場上對於○○五○管理費用偏高的討論沒停過，這次經理費用從百分之○點三二大降至百分之○點一，打了近三折，保管費也同步調降，被視為是要全力穩住市占龍頭地位。

市場人士解讀，元大投信調降○○五○管理費，與另一家市值型ＥＴＦ富邦台灣五十（○○六二○八）「步步進逼」有關，○○六二○八的管理費僅百分之○點一五，經常被拿來和○○五○比較，因為兩檔ＥＴＦ都是追蹤證交所與富時國際公司合編的「台灣五十指數」，但富邦台灣五十管理費只有元大台灣五十調整前的一半，如今元大將管理費殺到百分之○點一，富邦的管理費反而較貴，這對在意內扣費用的投資人而言，○○五○的吸引力加分。○○五○封關日股價二○一點三元，○○六二○八為一一八點四元。

資深分析師許博傑表示，追蹤指數相同的市值型ＥＴＦ，當然是內扣費用愈低愈好；若是挑選主題式ＥＴＦ，投資人應該選擇追蹤標的必須是現在主流或是未來主流，避免冷門產業，同時，挑選的ＥＴＦ規模要夠大，且有一定程度的流動性，每日成交量要夠多。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。