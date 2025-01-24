ETF內扣成本減少 將掀比拚效應

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

ETF費用率（俗稱「內扣成本」）是投資ETF不可忽視的重要指標。隨著國內規模最大ETF元大台灣50（0050）昨（23）日宣布調降經理費及保管費，可望在市場掀起比拚效應。

ETF內扣成本，除檯面上經理費以及保管費外，還會有手續費、交易稅等交易直接成本，也會反應在ETF中，產生實際費用率。

觀察2024年市值型的台股ETF實際費用率數字，平均為0.46%，依序為富邦台50的0.23%、富邦公司治理0.25%、富邦摩台0.33%、國泰領袖50的0.41%、元大台灣50的0.42%、元大MSCI台灣的0.45%、元大臺灣ESG永續0.47%、兆豐藍籌30的0.5%、群益台ESG低碳50的0.56%、永豐台灣ESG的0.56%、第一金工業30的0.7%、永豐臺灣加權0.72%。

元大台灣50依照如今的規模4,469億元來看，經理費將調降至約0.11%以及保管費0.03%，合計為0.14%，調整費用率幅度超過六成。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 元大

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