ETF族福音！0050費用大降60% 1月24日起生效

元大投信昨（23）日宣布調降國內規模最大ETF元大台灣50（0050）經理費及保管費，其現行經理費、保管費各0.32%、0.035%，未來將依規模調整，如依目前規模4,469億元來看，經理費將調降至約0.11%、保管費0.03%，兩大費用率合計調降60.5%，自24日起生效。

元大台灣50同日在公開說明書中也增列「基金分割、反分割」條文，此舉被視為未來執行分割的起手式，將為農曆年後的台股市值型ETF大戰增添柴火。

元大台灣50調整後的經理費、保管費合計費用率降至0.14%，為全部台股ETF最低，是否刺激其他投信業者跟進調降費用率，值得觀察。

元大台灣50是台灣ETF市場的元老級商品，為元大投信金雞母，本次調降經理費後，估粗經理費收入一年減少約9.38億元。

台灣的ETF市場進入紅海戰場，新成立ETF的管理費、經理費等內扣費用普遍較低，若同一指數有一檔以上的ETF追蹤，更易成為市場焦點。

以追蹤同樣指數的元大台灣50、富邦台50來看，雖富邦台50近兩年來規模成長率、淨流入金額都明顯高於元大台灣50；另從定期定額金額來觀察存股族行為，富邦台50自2024年第4季起，每月定期定額流入金額都是整體ETF市場最高標的，如今規模已進逼2,000億元大關。不過，元大台灣50費用率調降後，已低於富邦台50、富邦公司治理、富邦摩台的0.185%。

元大台灣50此次費用調整，改採級距式，經理費從0.05%至0.15%不等，保管費從0.025%至0.03%。依目前規模4,469億元計算，經理費為1,000億元先調整為0.15%，再針對規模逾1,000億元至5,000億元部分（即4,469億元-1,000億元=3,469億元）調整至0.10%，兩者加權計算後約為0.11%。

未來規模成長至逾5,000億元至1兆元、逾1兆元部分，將再分別調整至0.08%、0.05%；保管費採相同架構，現階段4,469億調整為0.03%，後續規模若超過1兆元部分再調整至0.025%。

元大投信指出，反映潛在資金流入動能龐大，本次調整亦涵蓋各規模階段適用費用率，採隨規模增加費用率持續調整的架構，有利長期投資。

由於市值型ETF主要投資權值股，相關成分股具備較大的資金胃納量，足以支持ETF規模持續擴大下的資金流入。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。