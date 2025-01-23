主動式ETF及被動式平衡型ETF將登場 證交所提醒投資機會與風險

臺灣證券交易所指出，主動式ETF及被動式平衡型ETF今年將掛牌交易，提醒主動式ETF與被動式ETF並無絕對優劣，投資人應根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

另一方面，ETF可於次級市場進行交易，買賣過程中可能面臨折溢價風險，當基金淨值與市價間偏離較大時，可能會承受價差損失。投資人可透過證交所基本市況報導網站、投信官網等途徑查詢ETF折溢價資訊，並謹慎評估市場波動與各項風險，做出理性的投資選擇。

隨全球ETF市場蓬勃發展，臺灣腳步未曾停歇。主動式ETF及被動式平衡型ETF即將於證交所掛牌交易，為投資人帶來更多元選擇，並進一步提升國際資產管理機構進駐臺灣市場的吸引力，推動臺灣資本市場商品多元化，致力於打造具有臺灣特色的亞洲資產管理中心。

證交所說，ETF商品種類繁多，隨主動式ETF與被動式平衡型ETF加入，投資人將能享有更加豐富的投資選項。然而，投資人交易前應詳盡了解各種ETF的產品特性及潛在風險，確保選擇符合自身需求的投資標的，謹慎評估並充分了解產品，才能邁向成功投資的第一步。

為使投資人能清楚辨識主動式ETF，可透過「基金名稱」、「證券簡稱」及「證券代碼」等三個方式進行區分，主動式ETF的基金名稱必須包含「主動式」字樣，證券簡稱前二字固定為「主動」，且依照投資標的不同，股票主動式ETF證券代碼第六碼固定為A、債券主動式ETF則為D。

被動式平衡型ETF則可透過證券簡稱前二字「平衡」，以及證券代碼第六碼T，與現行被動式股票或債券ETF進行區隔。

在商品特性方面，雖然主動式ETF和被動式ETF名稱皆包含「ETF」，但操作策略卻截然不同。

證交所分析，現行被動式ETF以追蹤標的指數績效表現為目標，主動式ETF則由基金經理人依據公開說明書所定的投資目標與策略，主動操作及調整投資組合，目標是追求超越基準指標績效表現的機會。

主動式ETF不會依據標的指數或績效指標(Benchmark)建構投資組合，因此並沒有標的指數成分證券資訊，投資人可於投信官網查詢主動式ETF每日投資組合資訊。

證交所提醒，基金投資組合資訊會於每個營業日基金淨值結算後公布，但因主動式ETF主動操作特性，基金經理人可在次一營業日進行投資組合調整，盤中投資組合不一定與前一日公布的投資組合內容相同。

主動式ETF另一特色是可以設定「績效指標」，若基金設有績效指標，公開說明書必須充分揭露績效指標相關資訊，並每月於公開資訊觀測站申報基金淨值與績效指標累計漲跌幅資料，作為投資人評估主動式ETF績效表現的標竿之一。

不過，主動式ETF並不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證，投資人於投資前仍應審慎評估投資風險，並詳閱公開說明書。

被動式平衡型ETF屬於現行被動式ETF的延伸，這類ETF追蹤的指數同時涵蓋股票及債券，並於指數編製規則訂有股票及債券配置比例，投資人可透過查詢公開說明書及投信官網揭露的每日投資組合內容，了解股債資產配置規則及實際情形，進而做出適合的投資決策，滿足不同風險屬性的資產配置需求。

主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，投資人應根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。