投等債ETF 配息率誘人

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
股市震盪，避險資金紛紛流入債市。示意圖。 圖／聯合報系資料照片
股市震盪，避險資金紛紛流入債市。示意圖。 圖／聯合報系資料照片

股市震盪，避險資金紛紛流入債市，不少投資人也將年終獎金投入市場。投信法人指出，若想利用領息放大年終獎金，可以挑選票息高、年化配息率佳的債券ETF。根據統計，月配型的投等債ETF，年化配息率前十強中，配息水準達到6%以上的有六檔。

這六檔包括凱基A級公司債（00950B）、中信ESG投資級債、群益ESG投等債20+、大華投等美債15Y+、兆豐US優選投等債、凱基ESG BBB債15+。

月配投等債券ETF配息概況
月配投等債券ETF配息概況

凱基A級公司債基金經理人李暢表示，市場持續反映川普政策及降息放緩，推升美債殖利率站上相對高點；考量通膨上行風險升高，以及美國聯準會也調高2025年底利率預測，美債殖利率走勢預期高檔震盪機率高，兼顧放大票息收入與降低利率風險的中天期、中間評級（A-BBB）的「中間路線」債券ETF，不失為債券投資好選擇。

根據凱基投信官網顯示，截至1月21日為止，凱基A級公司債有247檔成分債，合力貢獻6.13%的平均票息利率，月中評價、月底除息，本次除息因遇農曆春節台股封關，除息日訂於2月11日，有意參與除息的投資人，2月10日為最後買進日。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，降息預期雖有所收斂，但面對全球政經不確定性尚存下，市場避險需求仍存在，因此資產品質佳，並且能提供收益的投資等級債仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入。

此外，市場過度預期聯準會將放慢降息節奏，因此殖利率雖短期攀升，但具備校正下行空間，也令投等債的投資機會浮現。其中結合ESG概念的長天期BBB級債兼具債信品質、收益優勢與ESG趨勢，有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

市場法人表示，隨著美國總統川普上任，政治不確定性下降，伴隨著川普政策與聯準會緩步降息的支持，有利債市穩定，投資人若想順勢卡位降息帶來的債市投資機會，可透過債券ETF來參與。

而在挑選債券ETF上，與其一味追求會受到利率、利差牽動有漲有跌的資本利得，持續累積的票息收入，更適合作為債券長期總報酬的主要來源。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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