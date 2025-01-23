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14檔台股ETF 本月贏過大盤

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
元月14檔台股ETF贏過大盤
元月14檔台股ETF贏過大盤

加權指數月線連二紅，根據CMoney統計至22日，1月加權報酬指數上漲2.19%，同期間盤面上58檔台股原型ETF表現，平均含息漲幅為1.02%，其中有14檔報酬贏過大盤，占比24.13%，如元大台灣50（0050）、富邦科技、群益台ESG低碳50等。

14檔領先大盤在2025年寫下佳績的ETF依序為元大台灣50的4.26%、富邦科技4.01%、富邦台50的3.77%、元大MSCI台灣3.7%、元大電子3.37%、富邦公司治理3.25%、富邦摩台3.22%、兆豐藍籌30的3.02%、富邦臺灣優質高息2.96%、野村臺灣新科技50的2.68%、永豐臺灣加權2.61%、富邦台灣半導體2.49%、群益台ESG低碳50的2.36%、中信關鍵半導體2.25%。

進一步觀察類型，主要集中在市值型共有八檔、科技類五檔、高股息一檔，顯示2025年開市，台股市場延續過去大型股領漲風格，權值股中，台積電漲5.58%、聯發科5.7%、富邦金2.77%、日月光投控9.26%、第一金2.4%，表現領先。

在台股ETF唯一贏過大盤的高股息ETF是富邦臺灣優質高息，前五大持股依序為聯發科10.74%、聯詠9.57%、群光8.35%、鈊象8.1%、漢唐7.15%，其中聯發科、聯詠、漢唐等1月表現也是贏過加權指數，主要持股輪動下推升表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大 富邦金

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