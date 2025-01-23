金蛇年紅包理財 市值型ETF有望加速達成財富目標

金蛇年討個好兆頭，就從紅包理財開始！保德信指出，ETF已經成為台灣投資人的存股顯學，而市值型ETF又是穩健布局的首選，更重要的是，現在的台股市值型ETF已進化為3.0版本，除了掌握過去市值大的指標企業，還能追求現在動能強勢的強勢股，以及展望未來最具成長契機的成長標竿股，讓ETF存股投資報酬有機會更上一層樓。

保德信即將於蛇年後首發的ETF「 PGIM保德信臺灣市值動能50ETF」，不僅是金蛇年首檔ETF，透過首創的市值成長篩選機制，篩選各產業市值前15%或近三年市值成長前15%強，並採用五大篩選因子：市值、成長、動能、價值、品質，其中成長因子導入市場對企業未來一年EPS成長率預測，精準捕捉具成長潛力標的，最終精選50檔台灣標竿企業，讓ETF投資與強者同行。

PGIM保德信臺灣市值動能50ETF因為擁有篩選因子排序，從營運效率、成長性、夏普值表現等面向評估，讓持股標的具備能漲抗跌特性，再者，該ETF每年6月與12月兩次的成分股定審時，會分別加重不同的因子權重，創造息利雙收契機。

根據統計，自2010年5月以來，臺灣市值動能50指數累積報酬率高達828.9%，同期間若去除動能排序因子，報酬率僅627.4%，兩者相差201.5個百分點，顯見加上成長動能的選股條件後，更能發掘優秀市值標竿企業，有助於提升存股理財的效率。

在企業獲利成長、股息收益契機兼具之下，PGIM保德信臺灣市值動能50ETF也成為金蛇年紅包理財不同族群的存股神器，不論是小資族、存股族、退休族、資深投資族，都有配置的優勢。對小資族來說，10元發行價能輕鬆入手臺灣之光企業，讓投資更簡單。

若是存股族則能在享有季配息息收機會之外，還可望透過資本利得達到資產目標，把握息利雙收契機，對於退休族與資深投資族，能透過ETF靈活換股機制，旺季追逐動能股，讓資產享有跟隨台股市值一同累積的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。