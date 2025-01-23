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拚了！0050調降內扣費用 殺到比這支市值型ETF還低

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
元大台灣50（0050）今天宣布消息，調降經理費及保管費等內費用，24日生效。圖為元大投信董事長劉宗聖。本報資料照片
元大台灣50（0050）今天宣布消息，調降經理費及保管費等內費用，24日生效。圖為元大投信董事長劉宗聖。本報資料照片

國內目前基金規模最大的ETF元大台灣50（0050）今天宣布好消息，調降經理費及保管費等內費用，24日生效，依照目前的基金規模，費用率調整後，經理費降至0.15％及0.1％，保管費降至0.03％。

0050調整前費用率經理費是0.32％，保管費是0.035％，24日起依基金規模，做階梯式調降。以0050在1月22日台股封關當天，規模為4469億元為例，計算經理費的方式為1000億先調整為0.15%，再針對規模逾1000億元至5000億元部分（即4469-1000=3469億元），調整至0.10 %；未來規模成長至逾5000億元至1兆元部分，調整至0.08%；逾1兆元部分調整至0.05%。

保管費採相同架構，現階段4469億調整為0.03%，未來規模若超過1兆元部分再調整至0.025%。

0050成立至今22年，是台灣首支ETF，目前受益人數有78.6萬人，市場上對於0050管理費用偏高一直有所討論，這次經理費用從0.32％大降至0.1％，折扣數將近3折，保管費也同步調降，78萬多位股民受惠。

另一家市值型ETF富邦台灣采吉50（006208），管理費0.15％，經常被拿來跟0050比較，因為兩者追蹤指數都相同，其管理費卻只有0050未調整前的一半，相當便宜，不過，現在0050的管理費殺到0.1％，006208的管理費反而會變得比較貴，這對在意內扣費用的投資人而言，0050吸引力加分。0050封關日股價201.3元，006208封關日股價118.4元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF

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