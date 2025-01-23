0050調降內扣費用…006208主打優勢被比下去！ 投資人喊：富邦快跟上

元大台灣50（0050），宣布調整經理費及保管費，調整後費用率將於1月24日起生效，依照現階段規模4469.26億元 (1/22)：

經理費由0.32%調降成0.1% 保管費由0.035%調降至0.03%

後續規模越大，規模超過5000億，經理費會降至0.08％；若達1兆以上，經理費會最低達0.05％，保管費則會到0.025％。

而之前主打更低費用率的富邦台50（006208）目前經理費為0.15％，保管費是0.030％；也就是說0050這一動作讓006208主打的管理費給比了下去。

已舉引起PTT網友熱議，「006208死定了」、「富邦應該會跟吧」、「沒有006208的話大概會繼續擺爛下去」、「富邦不可能不跟吧 不然毫無優勢了」、「比006208還低 我還以為元大有恃無恐呢」、「年後本來要轉006208，不用轉過去了」、「0050跟006208績效就差在管理費吧 降下去才能競爭」、「ETF大內捲時代開始」。

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