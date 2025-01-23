手上2支ETF…他75萬儲蓄險到期想全押006208 網見「這檔」意見兩極

一名剛接觸ETF的股市新手小白在Dcard發文表示想把已經到期的儲蓄險、金額約75萬都分配給006208做投資，想聽聽廣大的網友們是否可給他意見。

原po目前投資的總市值約45萬4302元，原始成本為44萬4368元，賺了9934元，報酬率是2.24%，買的ETF標的僅有兩檔，006208（富邦台50）及00919（群益台灣精選高息）。

對帳單顯示，006208有2張又219股，00919有8張又312股，原po設定的定期定額為006208存1萬，00919則是存5000元，有閒錢就再額外投入。

006208為市值第5大台灣股票型ETF，跟0050追蹤的台股標的指數相同，但006208股價仍相對較便宜；至於00919為季配息ETF，適合小資存股族，或有現金流需求的投資人，在除權息旺季時領到高股息。

文章底下有人留言「高股息賣掉，不要留垃圾在身上」、「清流君說過all in就對了，75直接進去不要猶豫」、「把919湊滿9張（強迫症），其餘6208即可」、「00919湊10，看了不舒服」。

然而也有人認為依照原po目前定期定額的比例投入這兩組ETF沒問題，但也可以單投市值型ETF。還有人認為如果投資市值型的006208，要有可能會跌-40%的準備，因為要承受比較高的風險。

其他人則表示，高股息操作偏向保守，退休族群或者是近1～2年即將退休的朋友，需要一筆長期的穩定收入，高股息ETF才是可以選擇的項目。還有人直言「明明知道高股息沒有很好，卻選擇放著不動？」原po回應「我剛接觸，也還在觀望中，不急，非常謝謝你的意見」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。